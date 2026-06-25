Germania înregistrează o creștere semnificativă a interesului pentru serviciul militar, după lansarea unui nou program de recrutare menit să întărească efectivele armatei. Potrivit Ministerului Apărării, numărul cererilor și al înrolărilor a crescut considerabil în acest an, pe fondul eforturilor Berlinului de a-și consolida capacitatea de apărare și de a-și atinge noile obiective NATO.

Crește interesul pentru armată în Germania. Explozie de cereri pentru înrolare după noul program de recrutare - Profimedia

Cererile de înrolare în rândul forțelor armate ale Germaniei au crescut brusc de la lansarea unui nou program de serviciu militar, care vizează creșterea numărului de soldați, a anunțat miercuri Ministerul Apărării german, potrivit Agerpres.

Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare până în prezent în acest an, în creștere cu 24% față de aceeași perioadă în 2025, în timp ce înrolările au crescut cu 13% până la aproximativ 11.000, a declarat ministerul.

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în contextul în care Germania încearcă să atingă obiective mai importante privind forțele NATO, adoptate ca răspuns la o amenințare sporită la adresa securității ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

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Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați, de la puțin peste 180.000 în prezent, și să construiască o forță de rezervă de 200.000 de soldați.

Tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani le-au fost trimise chestionare, ca parte a programului, pentru a le evalua disponibilitatea de a se înrola în armată. Bărbații sunt obligați să completeze chestionarul conform constituției Germaniei, în timp ce participarea este pe bază de voluntariat în cazul femeilor.

Ministerul a declarat că aproximativ 298.000 de chestionare au fost trimise până la 18 iunie. Mai mult de unul din cinci respondenți de sex masculin și-au exprimat interesul pentru serviciul militar și aproximativ 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar în 2026.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Noul sistem rămâne pe bază de voluntariat, dar include stimulente suplimentare pentru a atrage recruți.