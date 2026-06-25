Momentul cutremurelor devastatoare, surprins pe aeroportul din Venezuela: "Uitaţi dezastrul de aici"

Dezastru în Venezuela după două cutremure consecutive, produse la doar câteva secunde distanţă: unul de 7,2 şi altul de 7,5. Zeci de imobile şi clădiri înalte s-au prăbuşit. Imagini surprinse de un martor arată momentul în care seismul zguduie Aeroportul Internaţional Simon Bolivar din Caracas, în timp ce oamenii încearcă să se adăpostească. Cel mai afectat este nordul ţării. SUA, ţările sud-americane, Italia şi Spania s-au oferit să trimită ajutoare.

Un seism cu magnitudinea de 7,2, urmat la mai puţin de un minut de un altul de 7,5, a pus la pământ zeci de clădiri în doar câteva clipe, în capitala Venezuelei. Seismul s-a produs la ora locală 18.00 şi sunt temeri că multe victime se află prinse sub dărâmături.

Preşedinta interimară a Venezuelei Delcy Rodriguez a declarat stare de urgenţă. O amplă operaţiune de căutare şi extragere a victimelor a fost declanşată de autorităţi.

Cel puţin 32 de persoane şi-au pierdut viaţa şi circa 700 au fost rănite, potrivit unui bilanţ provizoriu. Potrivit estimărilor făcute de specialiştii de la Serviciul Geologic american, numărul victimelor ar putea depăşi 10.000 de oameni.

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Aeroportul Maiquetia, aflat lângă Caracas, a fost închis din cauza pagubelor. Imagini filmate de fostul parlamentar Wilmer Azuaje arată momentul în care un cutremur a zguduit aeroportul.

"Se zguduie. Uitaţi cum arată aeroportul Maiquetia în timp ce noi suntem aici, în interior. Uitaţi dezastrul de aici, este complet distrus. Uitaţi cum arată după cutremur. Uitaţi cum a rămas totul. Situaţia prin care trecem aici este gravă. Un cutremur de mare magnitudine. Uitaţi cum a rămas totul. Am filmat în timpul cutremurului, am filmat totul. Am ajutat şi la evacuarea oamenilor. Uitaţi tavanul, totul a fost distrus, totul este ruinat. Aeroportul Maiquetia. Autorităţile ar trebui chemate... Uitaţi acest dezastru, acesta este Maiquetia, lifturile", a transmis bărbatul în filmarea devenită virală.