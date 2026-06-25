"Ca un film de groază". Scene apocaliptice după cutremurele din Venezuela: Caracas arată ca după război

Scene apocaliptice după cele două cutremure care au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, la doar câteva secunde distanță, provocând distrugeri masive şi panică generală. Seismele au avut magnitudini de 7,2 și 7,5, fiind unele dintre cele mai puternice produse în America de Sud în ultimul secol.

Autoritățile anunță cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți, însă bilanțul este așteptat să crească semnificativ pe măsură ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.

Cutremurele s-au produs în timpul unei sărbători naționale, când majoritatea populației se afla acasă, ceea ce a contribuit la creșterea numărului de victime și răniți. Mii de persoane și-au petrecut noaptea în aer liber, de teamă că replicile puternice ar putea provoca noi prăbușiri ale clădirilor avariate.

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Haos şi scene apocaliptice după cutremure

Primul cutremur, cu magnitudinea 7,2, s-a produs în nordul Venezuelei, la aproximativ 160 - 200 km vest de Caracas, la ora locală 18:04. La mai puțin de un minut distanță a urmat un al doilea seism, de magnitudine 7,5, la mică adâncime, în jur de 10-22 km, potrivit USGS (United States Geological Survey). Specialiștii americani au descris evenimentul ca un "dublu cutremur" catastrofal, avertizând că daunele ar putea fi majore.

Conform evaluărilor preliminare, exista o probabilitate de 44% ca numărul victimelor să depășească 10.000 și o probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.00, după cel de-al doilea cutremur principal.

În Caracas și în orașele din jur, clădirile s-au prăbușit, pereții au crăpat, iar infrastructura a fost grav afectată. Martorii spun că oamenii au fugit pe străzi panicaţi, în timp ce oraşul a rămas în întuneric din cauza penelor de curent.

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Operaţiunile de salvare s-au desfăşurat noaptea, salvatorii fiind nevoiţi să escaladeze grămezi de moloz în încercarea de a salva cât mai mulţi oameni de sub dărâmături, în timp ce rudele victimelor strigau după ajutor pentru cei blocați sub clădirile prăbușite.

Un angajat al unui spital din capitală a declarat că personalul medical lucrează continuu pentru a trata răniții. În mai multe zone, oamenii au rămas pe străzi ore întregi de teama replicilor.

"Când am coborât, părea ca o scenă dintr-un film de groază. A trebuit să ne cățărăm peste dărâmături. Era un nor de praf care nu ne lăsa să vedem nimic", povesteşte o supravieţuitoare. Altă rezidentă a povestit că a primit alertă pe telefon cu doar câteva secunde înainte ca totul să înceapă să se zguduie violent. O femeie de 80 de ani a povestit că a fost ajutată de poliție să iasă din casă și că acest cutremur a fost "mai rău decât cel din 1967". Martorii vorbesc despre oameni care țipau pe scări, familii evacuate în grabă și clădiri care se prăbușeau în jurul lor.

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Hotel, făcut una cu pământul

Printre clădirile afectate se numără mai multe blocuri de locuințe din cartierele San Bernardino, Baruta și Chacao, unde echipele de intervenție caută supraviețuitori sub ruine.

În Baruta, două clădiri s-au prăbușit, provocând cel puțin trei decese. În Chacao, autoritățile au confirmat alte victime și mai multe clădiri complet distruse. În nordul orașului, în San Bernardino, o clădire cu cinci apartamente s-a prăbușit parțial, iar salvatorii încearcă să confirme dacă mai există persoane prinse sub dărâmături. Pe coastă, în La Guaira, Hotelul Eduard’s, o clădire de 10 etaje, a fost complet distrus și redus la moloz.

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Preşedinta interimară Delcy Rodríguez a confirmat că până în acest moment sunt cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți, transportați la spitale publice și clinici private. Şefa statului a declarat că echipele de intervenţie desfăşoară operaţiuni de salvare şi căutare de amploare și că mai multe state sunt afectate, nu doar zona capitalei.

Infrastructură paralizată

Seismele au provocat colapsul infrastructurii critice. Aeroportul principal din Maiquetía a fost închis din cauza pagubelor, iar circulaţia metroului din Caracas a fost complet suspendată. Mai multe zone au rămas fără electricitate şi rețelele de comunicații au fost afectate în unele regiuni. De asemenea, cursurile au fost suspendate întreaga săptămână.

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Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență și a solicitat sprijin internațional. Echipe de salvare din alte țări urmează să sosească pentru a sprijini operațiunile. Statele Unite au anunțat că sunt "pregătite să ofere ajutor umanitar și medical", iar mai mulți lideri din America de Sud, inclusiv din Brazilia, Republica Dominicană și El Salvador, și-au exprimat solidaritatea.

Ce a provocat cutremurele

Venezuela este situată într-o regiune tectonică activă, la contactul dintre Placa Caraibelor și Placa Sud-Americană. Potrivit USGS, seismul principal cu magnitudinea 7,5 a fost produs de o mișcare de tip „strike-slip” (alunecare orizontală) la adâncime mică, în apropierea limitei dintre cele două plăci tectonice.

Acest tip de mecanism se produce atunci când blocurile de rocă aflate de-a lungul unei falii se deplasează orizontal unul față de celălalt. Atunci când tensiunile acumulate sunt eliberate brusc, rezultă un cutremur puternic. Specialiștii USGS apreciază că succesiunea rapidă a celor două seisme sugerează un proces complex de interacțiune între mai multe segmente de falie, fenomen cunoscut sub numele de „earthquake doublet”, scrie INFP.

Au fost înregistrate aproximativ 20 de replici ale seismului principal, unele dintre acestea fiind resimțite de populație. Seismologii avertizează că în perioada următoare mai sunt așteptate replici, unele dintre acestea putând produce mișcări puternice ale terenului și noi pagube în zonele deja afectate. Autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență și au mobilizat forțe suplimentare de intervenție pentru operațiunile de salvare și sprijinirea populației afectate.

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Evenimentul este considerat unul dintre cele mai puternice cutremure produse în Venezuela în ultimul secol și evidențiază vulnerabilitatea seismică a regiunii nordice a țării, aflată la contactul dintre două importante plăci tectonice.