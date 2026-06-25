Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minim

Atenţie, şoferi! De săptămâna viitoare, amenzile vor fi mai mari. De la 1 iulie, cea mai mică amendă rutieră va fi de 430 lei.

Punctul de amendă se majorează cu 14 lei, de la 202,5 lei la 216,5. Deși la prima vedere pare o diferență mică, cu cât vom greși mai mult în trafic, cu atât vom simți mai tare aceste majorări. Spre exemplu, dacă vom depăși limita de viteză între 10 și 20 km pe oră, cea mai mică amendă pe care o vom putea plăti va fi de 430 lei.

Dacă nu purtăm centura de siguranță, vom plăti până la 1000 lei, iar dacă depășim viteza cu peste 40 km pe oră, vom plăti cel mai mult până la 4330 lei, față de 4500 lei cât plătim în prezent.

Sunt însă și veşti mai bune pentru șoferi. Am putea scăpa de acele amenzii rutiere pe care le primim atunci când ne uităm documentele acasă, pentru că un proiect de lege propune ca aceste amenzii să nu mai fie aplicate și ca polițiștii să verifice într-un sistem electronic dacă documentele sunt valabile. Proiectul a fost adoptat de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaţilor.