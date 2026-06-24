Copil de 2 ani, sfâşiat de doi câini în curtea unor rude din Bucureşti. Venise cu mama lui în vizită

Un copil de 2 ani şi 4 luni a ajuns în stare foarte gravă la spital, după ce ar fi fost atacat de doi câini în curtea unor rude din Bucureşti. Mama minorului a sunat la 112, iar poliţiştii Secţiei 23 au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Copil de 2 ani, sfâşiat de doi câini în curtea unor rude din Bucureşti. Venisa cu mama lui în vizită

Incident grav, astăzi, în Bucureşti. Un copil de 2 ani şi 4 luni a fost transportat de urgenţă la spital, după ce ar fi fost muşcat de câini în curtea unui imobil unde se afla împreună cu mama sa, în vizită la rude.

Potrivit Poliţiei Capitalei, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 12:00 de mama copilului. Femeia a anunţat că fiul ei suferise mai multe leziuni care ar fi putut fi provocate de câini. Poliţiştii Secţiei 23 s-au deplasat imediat la faţa locului şi au constatat că sesizarea se confirmă.

Potrivit informaţiilor Observator, mama şi copilul ar fi mers în vizită la o rudă, însă aceasta nu era acasă. În curte s-ar fi aflat doi câini lăsaţi liberi, care l-ar fi atacat pe minor.

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La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat copilului primul ajutor, apoi l-a transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate. Potrivit informaţiilor disponibile, starea minorului este foarte gravă.

La caz ar fi intervenit şi un voluntar, care i-a acordat primul ajutor copilului până la sosirea echipajului medical.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul şi ce măsuri legale se impun.