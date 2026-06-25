Ambasadorul român, convocat de Ministerul rus de Externe. Ce măsuri ia Moscova faţă de România

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, a anunţat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

"Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanţa", a declarat ea reporterilor, potrivit Agerpres.

La sfârşitul lunii mai, preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a declarat pe consulul rus la Constanţa persona non grata şi a anunţat închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din acest oraş.

Şeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbuşit peste un imobil rezidenţial din Galaţi în noaptea de 29 mai şi a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite.

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''Am avut (...) un incident grav în care doi cetăţeni români au fost răniţi şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide'', a declarat cu acel prilej preşedintele Nicuşor Dan.

În acelaşi timp, ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României.