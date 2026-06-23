Şofer român de TIR, la un pas de moarte după ce camionul său a ars ca o torţă pe o autostradă din Germania

Accident groaznic pe o autostradă din Germania. Un şofer român de TIR a fost la un pas de moarte după ce camionul încărcat cu butelii pe care îl conducea a ars ca o torţă în apropiere de Herrieden. Pompierii au intervenit la faţa locului pentru a stinge incediul, iar autostrada a fost închisă pe ambele sensuri până târziu în noapte.

Imagini de la explozia unui camion condus de un şofer român, în Germania - WOTSCH | Captură video YouTube

Un TIR plin cu butelii de gaz condus de un şofer român a luat foc pe autostrada A6, în apropierea oraşului Herrieden. Incendiul a fost urmat de explozii succesive, iar camionagiul a reuşit să se salveze în ultima clipă, când flăcările înghiţiseră deja vehiculul.

Buteliile cu protoxid de azot care au explodat ar fi provocat flăcări de până la 200 de metri înălțime, se arată în comunicatul poliției despre accident. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe A6 se vede, de asemenea, o coloană uriașă de fum ridicându-se de la locul accidentului, potrivit inFranken.de

Filmul accidentului

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La ieșirea din nodul rutier Herrieden, camionul articulat a început să încetinească tot mai mult, iar șoferul român a reușit să îl oprească pe banda de urgență, care însă nu era foarte lată în acel loc din cauza unor lucrări. Când a coborât, a văzut deja flăcări la semiremorcă. În scurt timp, întregul camion era cuprins de flăcări.

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La ora 20:00, incendiul autotractorului cu semiremorcă a fost raportat dispeceratului integrat din Ansbach. Șoferul român, în vârstă de 59 de ani, a reușit să părăsească vehiculul la timp și a scăpat nevătămat. Totuși, din cauza exploziilor, incendiul s-a extins pe întreaga parte carosabilă, precum și pe taluzurile și în pădurile din apropiere.

Autostrada a fost blocată complet timp de câteva ore

Pompierii au intervenit de urgenţă la fața locului cu aproximativ 100 de salvatori și au stins focarele. Autotractorul și semiremorca au fost complet distruse de incendiu. Din camionul de 40 de tone a rămas, la final, doar o carcasă arsă pe marginea carosabilului de pe A6.

A fost folosit și un elicopter al poliției și al serviciului de salvare pentru a căuta eventuale focare ascunse de jar în împrejurimi.

A6 a trebuit să fie închisă pe ambele sensuri timp de aproximativ trei ore. Recuperarea camionului complet ars a durat până în dimineața zilei de sâmbătă și a fost asigurată de administrația autostrăzilor și de Agenția Federală pentru Asistență Tehnică.

Deocamdată nu se știe sigur de ce a izbucnit incendiul. În acest moment, potrivit poliției, se presupune că un defect tehnic ar fi fost cauza incendiului. Ancheta privind cauza focului este desfășurată de Poliția Rutieră din Ansbach.