Potrivit Ukrainska Pravda, care citează datele obţinute de Fundaţia "Russian Anti-Corruption", palatul lui Putin din Crimeea are o suprafaţă uriaşă de 9.000 de metri pătraţi, dintre care 5.000 de metri pătraţi sunt ocupaţi doar de casa de oaspeţi. De asemenea, construcţia mai are o clinică privată dotată cu sală de operaţii, un heliport, un centru spa, plajă artificială cu nisip alb şi clădiri separate pentru personalul tehnic şi cel de securitate. Întreaga investiţie s-ar ridica la aproximativ 10 miliarde de ruble, adică 130 de milioane de dolari.

Viktor Ianukovic voia să-şi ridice acolo propriul palat

Clinica privată este dotată la cel mai înalt nivel şi are aparatură de ultimă generaţie. Are un cabinet de medicină generală, care dispune de un ecograf, echipamente de testare şi un electrocardiograf. Are şi un cabinet stomatologic şi, cel mai important, o sală de operaţii complet funcţională. De asemenea, clinica mai are camere de sterlizare, concentratoare de oxigen şi facilități de depozitare a deșeurilor medicale.

Firma care s-a ocupat de construirea reşedinţei este compania Credo care în trecut i-a mai construit lui Putin casele din Gelendzhik, Valdai şi Krasnaya Polyana. Conform sursei citate, pe terenul pe care a fost construit "palatul" lui Putin din Crimeea a fost cândva o pensiune denumită "Cape Ayia". Fostul preşedinte ucrainean Viktor Ianukovic a dispus dărâmarea pensiunii şi defrişarea zonei pentru a-şi construi el o reşedinţă. Doar că după 2014, după anexarea Crimeei, întreaga zonă a intrat sub administrarea Rusiei, iar Vladimir Putin a preluat planurile lui Ianukovic şi şi-a ridicat propria casă de vacanţă.

