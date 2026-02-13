Putin va trimite petrol Cubei, sfidând amenințarea lui Trump. Blocată de SUA, țara a rămas fără combustibil

Rusia se pregătește să trimită petrol în Cuba sub pretextul "ajutorului umanitar" sfidând în mod deschis ameninţarea președintelui Donald Trump că țările care ajută regimul comunist ar putea fi pedepsite prin impunerea de tarife vamale.

Vladimir Putin se pregătește să trimită țiței și combustibil către Cuba, a relatat joi ziarul rusesc Izvestia, citând ambasada Rusiei în Cuba. Regimul comunist de la Havana se confruntă cu o penurie de combustibil după ce SUA au blocat practic aprovizionarea cu petrol a țării.

Cuba a avertizat că nu mai are combustibil pentru avioane

Deficitul este atât de sever în Cuba încât autoritățile au avertizat companiile aeriene internaționale că nu vor mai putea furniza combustibil pentru avioane. Cuba s-a bazat multă vreme pe Venezuela, de unde importa o mare parte din necesarul de combustibil pentru avioane, dar nu a mai primit țiței sau produse rafinate de la Caracas de la jumătatea lunii decembrie, când Washingtonul a blocat exporturile venezuelene.

Moscova se pregătește să trimită țiței și combustibil către Cuba

"Livrări de țiței și produse petroliere din Rusia către Cuba sunt așteptate în viitorul apropiat, sub formă de ajutor umanitar", a declarat un diplomat al ambasadei ruse. Criticii susțin că formularea de "ajutor umanitar" folosită de Rusia este mai degrabă propagandă - o mișcare strategică pentru a menține în viață un aliat din perioada Războiului Rece și pentru a extinde influența Kremlinului în apropierea granițelor Americii, scrie presa americană.

Izvestia a precizat că Rusia a trimis ultima dată petrol în Cuba în februarie 2025, când a livrat 100.000 de tone, printr-un împrumut de 60 de milioane de dolari garantat de stat și aprobat personal de Putin. Kremlinul a refuzat să comenteze direct planul, dar a spus că este în contact cu Havana pentru a discuta un posibil sprijin. "Suntem în contact strâns cu prietenii noștri cubanezi și discutăm opțiuni pentru a le oferi asistență", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat dacă rușii se tem că Washingtonul ar putea crește tarifele la produse rusești în cazul în care Moscova ajută Cuba, Peskov a minimalizat amenințarea. "Nu ne-am dori nicio escaladare, dar, pe de altă parte, nu avem prea mult comerț cu Statele Unite în acest moment. Probabil că ne-am baza pe un dialog constructiv și pe soluționarea problemelor existente prin dialog", a spus el.

Rusia acuză SUA că încearcă să "sufoce" economia Cubei

Rusia a afirmat că situația combustibilului în Cuba este critică și a acuzat SUA că încearcă să "sufoce" economia insulei. Moscova a promis că se va opune oricărei forme de intervenție militară și și-a exprimat solidaritatea cu Cuba și Venezuela. Rusia a mai anunțat miercuri că va suspenda zborurile către Cuba după ce turiștii ruși vor părăsi insula.

Trump a avertizat recent țările străine că furnizarea de combustibil Cubei ar risca represalii comerciale din partea SUA. Această abordare pare să fi funcționat deja în cazul Mexicului, ultima țară care a livrat petrol, pe 9 ianuarie, și care ulterior a înghețat transporturile.

Cuba se confruntă acum cu una dintre cele mai grave crize de combustibil din ultimii ani, cu pene de curent extinse, raționalizare, blocaje în transport și nemulțumiri tot mai mari ale populaţiei. Analiști citați de presa rusă avertizează că insula ar putea rămâne complet fără combustibil în aproximativ 20 de zile, dacă nu apar noi importuri.

