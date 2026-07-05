Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Prahova, este cercetat de polițiști după ce ar fi devenit agresiv, pe fondul consumului de alcool, și ar fi provocat mai multe distrugeri într-o pensiune din localitatea Runcu, județul Dâmbovița. Bărbatul era cazat alături de alte trei persoane, iar una dintre acestea a apelat numărul de urgență 112. Administratorul pensiunii a depus plângere prealabilă pentru distrugere.

Scandal într-o pensiune din Runcu: Un turist băut a început să distrugă locaţia. La cât se ridică pagubele - Instagram/ eles_chalet

"La data de 03 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către o tânără, de 24 de ani, cu privire la faptul că un bărbat a devenit agresiv pe fondul consumului de alcool, la o pensiune din comuna Runcu", informează IPJ Dâmboviţa.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 36 de ani, din judeţul Prahova, cazat împreună cu alte trei persoane într-o pensiune din comuna Runcu, a devenit agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi ar fi distrus mai multe bunuri din pensiune.

Administratorul pensiunii a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prejudiciul fiind evaluat la suma de 20.000 lei.

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"În cauză, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de distrugere", precizează IPJ Dâmboviţa.