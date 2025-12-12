Cutremur de 6,7 în Japonia. Autorităţile au emis avertizare de tsunami

Un cutremur puternic de 6,7 a lovit nord-estul Japoniei, declanșând o avertizare de tsunami.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a zguduit vineri nord-estul Japoniei, determinând autoritățile să emită o avertizare de tsunami și sporind îngrijorarea într-o regiune puternic afectată de cutremure în trecut, conform BBC.

Agenția Meteorologică Japoneză a raportat că seismul s-a produs la ora locală 11:44, în largul prefecturii Aomori, la o adâncime redusă, de aproximativ 20 de kilometri, ceea ce crește probabilitatea unor perturbări costiere.

Institutul Geologic al Statelor Unite a confirmat, de asemenea, magnitudinea de 6,7.

Autoritățile au emis rapid un avertisment de tsunami, deși, în primele momente după cutremur, nu au fost înregistrate valuri semnificative.

Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia a declarat că nu există semne de anomalii la instalațiile nucleare din zonă, oferind un oarecare sentiment de ușurare după ce regiunea experimentase luni un seism mult mai puternic, de magnitudine 7,5.

Acela a provocat pagube extinse (geamuri sparte, drumuri distruse și valuri tsunami de până la 1 metru), rănind cel puțin 50 de persoane și declanșând alerte de urgență în mai multe prefecturi.

Agenția Meteorologică Japoneză a cerut locuitorilor să rămână vigilenți, subliniind un risc ridicat de producere a unor noi cutremure puternice în cursul acestei săptămâni.

Avertizările vin într-un moment în care nord-estul Japoniei resimte încă impactul uriașului cutremur submarin din 2011, de magnitudine 9,0, care a declanșat un tsunami și accidentul de la Fukushima, în urma cărora aproximativ 18.500 de persoane au murit sau au fost date dispărute.

