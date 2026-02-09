Spectacolul de la pauza Super Bowl susținut de Bad Bunny a fost o adevărată scrisoare de dragoste pentru Puerto Rico, țara natală a artistului care a declanșat un fenomen cultural în Statele Unite. Bad Bunny s-a declarat mândru de originile sale și totodată a lansat un apel la unitate. Show-ul l-a înfuriat pe Donald Trump și pe electoratul MAGA frustrați de faptul că artistul nu a cântat deloc în limba engleză şi că "nu au înţeles nimic". Democraţii însă se aşteptau ca Bad Bunny să facă o declarație politică mai dură.

Artistul de 31 de ani, cel mai ascultat cântăreț din lume în 2025 potrivit Spotify, a intrat în istorie devenind primul muzician care susține la Super Bowl un întreg show exclusiv în limba spaniolă. Super Bowl este, de regulă, cel mai urmărit eveniment la televiziunea americană.

Electoratul MAGA, supărat că Bad Bunny a cântat doar în limba spaniolă

Singura replică rostită în engleză de Bad Bunny a fost la final: "God bless America", când artistul a enumerat țările din America Centrală, de Sud și de Nord, în timp ce dansatorii săi fluturau steagurile acestor țări. Pe fundal, un panou uriaș afișa mesajul: "Singurul lucru mai puternic decât ura este dragostea", iar Bad Bunny a ținut în brațe o minge de fotbal pe care scria: "Împreună, noi suntem America".

Lady Gaga a cântat o versiune latino a piesei sale "Die With A Smile", iar Ricky Martin a interpretat "Lo Que Le Pasó A Hawaii", un manifest muzical ca portoricanii să-și protejeze cultura.

Deși Bad Bunny nu a făcut declarații politice directe împotriva administrației americane, președintele Donald Trump, care nu a participat la finală, a criticat show-ul pe platforma sa Truth Social, numindu-l "absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din ISTORIE!" și "o insultă la adresa măreției Americii", adăugând că "nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta".

Pe social media, electoratul republican și conservator s-a plâns că nu înțelege nimic din ce a cântat Bad Bunny și s-a inflamat la prezența steagurilor altor țări. "Nu, îmi plac showurile în engleză, cu oameni care iubesc America", a scris pe X, fosta prezentatoare de la Fox News Megyn Kelly.

Mulți au lansat apeluri la boicotarea show-ului, iar organizația conservatoare Turning Point USA a organizat chiar un concert paralel, intitulat "All-American Halftime Show", avându-l ca invitat principal pe Kid Rock, susținător al lui Trump.

Concertul paralel al MAGA, audienţă slabă

Transmis în direct, în același timp cu show-ul din pauza Super Bowl, concertul MAGA dedicat lui Charlie Kirk a atras duminică seara 6,1 milioane de telespectatori simultan pe YouTube. Comparativ, se estima că show-ul lui Bad Bunny va atrage o audienţă de 128 de milioane de oameni, ceea ce l-ar face unul dintre cele mai urmărite spectacole Super Bowl din istorie. Recordul a fost atins de Kendrick Lamar, în 2025 cu 133,5 milioane de telespectatori.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că președintele Trump a urmărit concertul "All-American".

Deși Bad Bunny nu a fost foarte activ politic în SUA până acum, el a transmis recent, la Premiile Grammy, un mesaj ferm împotriva abuzurilor ICE, poliţia de imigraţie. Democrații se așteptau ca artistul, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, să declanșeze un fenomen politic la Super Bowl, de care să profite pentru a recâștiga sprijinul unei comunități care s-a îndepărtat parțial în favoarea lui Donald Trump la alegerile din 2024, explică POLITICO.

