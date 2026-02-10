Grevă fără precedent. Sute de primari din toată ţara vin astăzi în Capitală pentru a-i transmite premierului Ilie Bolojan că reforma administrației locale a depășit limita suportabilului.

Astăzi de la ora 10:00 are loc o grevă de avertisment, chiar în timpul întâlnirii de la Palatul Parlamentului, acolo unde vor participa și lideri ai Guvernului, primarii din țară amenință însă chiar și cu grevă generală dacă reformele vor fi adoptate.

Grevă de avertisment în primării din cauza reformei administrației

La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului va participa şi premierul Ilie Bolojan. De altfel, Bolojan a afirmat, luni seară, că, dacă primăriile nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale.

"Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă", a spus Ilie Bolojan, adăugând că acest lucru se va întâmpla când autorităţile vor fi "cu spatele la zid".

Potrivit Sindicatului FORUM din Administraţia publică, greva de avertisment va avea loc între orele 10:00 şi 12:00, în 1.582 de comune. Motivul îl reprezintă nemulţumirile legate de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală.

Motivul grevei: reducerile de personal și tăierile de buget

Proiectul obligă ca primăriile să reducă cu până la 30% din personal, chiar și din cadrul poliției locale. Iar prefecții vor trimite noile organigrame în maximum 20 de zile, dacă proiectul va intra în vigoare. În plus, administrațiile locale ar urma să primească mai puțini bani de la bugetul central și nu vor mai fi salvate financiar dacă vor rămâne fără bani la buget.

Tensiunile sunt așadar ridicate, iar discuțiile de astăzi ar putea duce chiar și la proteste generale în întreaga țară. Vom vedea ce decizie se va lua după discuțiile de astăzi.

Până în prezent, 1.300 de primari din țară s-au alăturat protestului. Aceștia își doresc să transmită un semnal de alarmă.

Luni seară, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Ilie Bolojan a vorbit, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.

"Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale. Trebuie să ştie toţi românii care este situaţia: în Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele proprietate, le acoperă, în general, toate cheltuielile. În România, toate veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale", a declarat șeful Guvernului.

