Un apel la 112 poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Uneori, în spate se află o urgenţă reală. Alteori însă, doar o glumă. Anul trecut, un sfert dintre apelurile la 112 au fost false. În judeţe precum Argeş, Gorj şi Vrancea, aproape jumătate dintre apeluri nu au avut nicio urgenţă reală. Specialiştii pun fenomenul pe seama nevoii de validare şi a anxietăţii. În spatele explicaţiilor poate sta însă o intervenţie, unde fiecare secundă contează.

Un apel la 112 ar trebui să ne atenţioneze despre un real pericol, o viaţă care are nevoie de ajutor. Anul trecut, însă, din cele aproape 9 milioane de apeluri date, un sfert dintre ele au fost false sau abuzive.

"Ar trebui aplicată legea. Ai sunat, plăteşti şi nu plătit aşa... că îţi dă o amendă. Să plăteşti toate cheltuielile unei ambulanţe, că ambulanţa nu e făcută să te joci cu ea. E făcută pentru necesităţi", a spus un domn.

Sunt judeţe unde chiar şi jumătate dintre apeluri au fost false.

Topul judeţelor unde cele mai multe apeluri nu au reprezentat o urgenţă este condus de Gorj, Argeş şi Vrancea. În aceste situaţii, din cele peste 670 de mii de apeluri la 112, jumătate au fost false sau abuzive.

Iar anxietatea şi nevoia de siguranţă ar fi principalele cauze, spun specialiştii.

"În primul rând, anxietatea şi nevoia de siguranţă. Pentru că sunt anxioşi, caută un punct pe care să se sprijine, ceva care să controleze. Mai sunt şi alte cazuri de tulburări de personalitate, care au această nevoie de validare, de a fi băgaţi în seamă, de a le i se acorda importanţă", a afirmat Cătălin Dimofte, psiholog.

2,2 milioane de apeluri abuzive în 2025 înseamnă mult mai puţin decât acum un deceniu.

"Evoluţia din ultimii 10 ani arată că anul trecut s-a înregistrat un număr de trei ori mai mic al apelurilor non-urgente, faţă de 2015: 36% din totalul apelurilor", a spus Cătălin Chirca, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

În 2015, din cele 15 milioane de apeluri la 112, aproape 10 milioane au fost false sau abuzive.

