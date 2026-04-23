Darrell Sheets, starul din "Războiul depozitelor" a murit la 67 de ani. S-ar fi sinucis

Darrell Sheets, cunoscut din reality-show-ul american „Războiul depozitelor” („Storage Wars”), a murit la vârsta de 67 de ani, în Arizona. Potrivit autorităților, decesul ar fi survenit în urma unei posibile sinucideri, au transmis miercuri oficialii. 

de Larisa Andreescu

la 23.04.2026 , 15:30
Agenţii Departamentului de Poliţie din Lake Havasu City (Mohave, Arizona) au intervenit în jurul orei locale 02:00 (09:00 GMT), în urma unei sesizări privind o persoană decedată, conform unui comunicat emis miercuri.

"La sosire, agenţii au găsit un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană de glonţ auto-provocată în zona capului", se arată în comunicatul preluat de revista Variety.

Bărbatul a fost declarat decedat la faţa locului şi ulterior a fost identificat drept Darrell Sheets de către medicul legist al comitatului Mohave. Potrivit autorităţilor, incidentul este încă în curs de investigare.

Darrell Sheets, supranumit "The Gambler" ("Jucătorul"), a devenit celebru după participarea la emisiunea TV "Războiul depozitelor", la care a colaborat timp de 13 ani. Ulterior, în 2023, el s-a retras din acest reality-show şi a deschis un magazin de antichităţi în Arizona, numit "Havasu Show Me Your Junk".

Emisiunea canalului A&E, care se difuzează în continuare, urmăreşte cumpărători profesionişti care licitează pentru depozite abandonate din SUA, fără a cunoaşte conţinutul acestora. În statul California, în cazul în care chiria acestor spaţii nu este achitată timp de trei luni, conţinutul lor poate fi vândut la licitaţie.

"Suntem profund îndureraţi de moartea lui Darrell 'The Gambler' Sheets, un membru drag al familiei noastre din 'Storage Wars'. Transmitem condoleanţe familiei şi celor dragi în aceste momente dificile", a declarat un purtător de cuvânt al A&E într-un comunicat.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
&#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
