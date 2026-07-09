Cadou neobișnuit la summitul NATO de la Ankara, la care a participat şi Nicuşor Dan. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor aliați câte un pistol gravat cu numele fiecăruia, însoțit de muniție. Premierul britanic Keir Starmer a dezvăluit că a fost nevoit să lase arma în Turcia, deoarece aducerea ei în Marea Britanie ar fi fost ilegală.

Erdogan le-a oferit liderilor prezenţi la summitul NATO de la Ankara câte un pistol gravat cu numele fiecăruia

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a oferit cadou celorlalţi lideri prezenţi la summitul NATO un pistol şi muniţie, a făcut cunoscut miercuri prim-ministrul britanic Keir Starmer, potrivit Agerpres.

Keir Starmer, care a vorbit cu jurnaliştii britanici aflaţi la bordul avionului său la întoarcerea de la Ankara, a explicat că preşedintele turc i-a oferit fiecărui lider un pistol gravat cu numele său, însoţit de o cutie de muniţie.

Erdogan şi-a însoţit cadoul cu o notă care scutea armele de controlul la export.

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Prim-ministrul a precizat, însă, că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, deoarece introducerea acestuia în Regatul Unit ar fi fost ilegală.

Acest summit NATO a fost ultimul mare eveniment internaţional de acest gen pentru premierul britanic care şi-a anunţat pe 22 iunie demisia din Downing Street.

El rămâne în funcţie până când va fi desemnat un succesor în cadrul Partidului Laburist, probabil fostul primar al oraşului Manchester, Andy Burnham.

Puţin mai devreme, el a estimat că acest summit a fost "fructuos". "Ne-am atins obiectivul, şi anume unitatea", a declarat el pentru postul Sky News.

În declaraţia lor finală, toate ţările Alianţei şi-au reafirmat angajamentul "de nezdruncinat" faţă de clauza de asistenţă reciprocă a NATO, consacrată prin Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, piatra de temelie a organizaţiei.

Iar în privinţa Ucrainei, ei şi-au reafirmat, de asemenea, "sprijinul de nezdruncinat" pentru această ţară aflată în război împotriva Rusiei.

În timpul summitului, însă, preşedintele american Donald Trump i-a criticat mai întâi pe aliaţii săi europeni, pe care îi acuză în special că nu au sprijinit Statele Unite în conflictul împotriva Iranului.

Keir Starmer, care a fost din nou ţinta criticilor preşedintelui american la Ankara, a afirmat că a "avut întotdeauna relaţii bune" cu acesta. "Vom rămâne în contact", a dat el asigurări.