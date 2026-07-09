Preşedinta interimară venezueleană Delcy Rodriguez i-a cerut regelui Charles al III-lea să deblocheze aproximativ 30 de tone de aur venezuelean, blocat în Regatul Unit în cadrul unor sancţiuni impuse Caracasului, pentru a le folosi în reconstrucţia ţării după dublul seism de la 24 iunie, relatează AFP.

Venezuela, apel către Regele Charles: vrea înapoi 30 de tone de aur blocate de Marea Britanie - Profimedia

"Am decis să-i trimit o scrisoare regelui Angliei pentru ca ei să elibereze aurul reţinut la Banca Angliei. Acest aur aparţine poporului nostru. (Avem nevoie) de acest aur pentru a face faţă consecinţelor seismului”, a declarat miercuri la televiziune Delcy Rodriguez.

Ministrul vnezuelean de Externe Yvan Gil a cerut tot miercuri, într-o reuniune virtuală a Biroului ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA) cu miniştri, deblocarea tuturor activelor blocate în întreaga lume, după dublul cutremur de la 24 iunie, soldat cu peste 3.600 de morţi, care a distrus sau avariat sute de clădiri.

Cele aproximativ 30 de tone de aur sunt păstrate în seifurile Băncii Angliei încă din anii '80, însă accesul Venezuelei la aceste rezerve este blocat din 2018. Situaţia s-a complicat în 2019, când guvernul britanic, alături de alte state occidentale, l-a recunoscut pe liderul opoziţiei, Juan Guaidó, drept preşedinte interimar al Venezuelei, refuzând să mai recunoască legitimitatea administraţiei conduse de Nicolás Maduro. Acest lucru a declanşat un lung litigiu în instanţele britanice privind cine are dreptul să controleze activele externe ale Băncii Centrale a Venezuelei.

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De-a lungul anilor, Caracas a încercat în repetate rânduri să obţină acces la aur, susţinând că fondurile urmau să fie folosite pentru importul de alimente, medicamente şi, ulterior, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Autorităţile britanice au menţinut însă blocajul, invocând disputa privind reprezentarea legitimă a statului venezuelean şi regimul de sancţiuni aplicat fostei administraţii Maduro.