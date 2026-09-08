Volkswagen pregătește o schimbare majoră pentru una dintre fabricile sale din Germania. Uzina din Osnabrück, unde producția de automobile urmează să înceteze în 2027, ar putea fi transformată într-o unitate pentru industria de apărare, iar aproximativ 1.400 de locuri de muncă ar putea fi salvate. Fabrica ar putea produce inclusiv componente pentru sisteme de apărare antiaeriană destinate Germaniei și Europei, potrivit Reuters.

De la automobile la sisteme de apărare. Planul Volkswagen care ar putea salva 1.400 de locuri de muncă - Profimedia

Acordul ar putea deveni un model pentru alte fabrici Volkswagen al căror viitor este incert, în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa derulează cea mai amplă restructurare din istoria sa, încercând să-și îmbunătățească marjele și să combată problema cronică a supracapacității de producție de pe piața europeană, aflată în stagnare.

Conform termenilor preliminari ai acordului, Volkswagen va vinde fabrica din Osnabrück companiei israeliene Aurelius Capital și landului Saxonia Inferioară, unde se află sediul central al grupului. Reprezentanții angajaților susțin că tranzacția ar putea permite păstrarea a aproximativ 1.400 dintre cele 1.800 de locuri de muncă ale fabricii.

Acordul vine la doar câteva zile după ce Volkswagen a prezentat un amplu program de restructurare, care prevede reducerea numărului de angajați și simplificarea structurii grupului. Planurile scot în evidență modul în care creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa ar putea contribui la preluarea unei părți din capacitatea de producție excedentară a industriei auto.

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Volkswagen a avertizat că până la patru fabrici din Germania ar putea fi închise sau reconvertite dacă nu vor fi găsite utilizări alternative, pe fondul cererii slabe, al costurilor ridicate și al concurenței tot mai puternice din China.

Aurelius Capital și Saxonia Inferioară, al doilea cel mai mare acționar al Volkswagen, au semnat luni o declarație de intenție pentru preluarea fabricii, unde producția de automobile urmează să înceteze în 2027.

Rafael, compania implicată în dezvoltarea Iron Dome, intră în proiect

Volkswagen a anunțat că primul "proiect-ancoră" pentru uzina din Osnabrück ar urma să fie o colaborare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, unul dintre principalii parteneri implicați în dezvoltarea sistemelor israeliene de apărare antiaeriană și antirachetă Iron Dome, Arrow și David's Sling. Anunțul confirmă informațiile furnizate Reuters de surse încă din luna mai.

"Aceste planuri presupun posibila fabricare de sisteme și componente pentru sisteme de apărare antiaeriană destinate Germaniei și Europei", a transmis Volkswagen, adăugând că această colaborare ar putea deschide calea pentru alte acorduri similare.

Alte proiecte ar putea include transformarea pick-up-urilor Volkswagen Amarok în vehicule militare, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile. Aceasta a precizat că firma poloneză de apărare WB Group ar putea realiza conversii similare pentru vehicule produse de MAN, companie deținută de divizia Traton a Volkswagen.

Saxonia Inferioară și WB Group au refuzat să comenteze aceste planuri, despre care a relatat pentru prima dată publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Cum ar putea industria de apărare să salveze fabricile auto din Germania

Producția pentru industria de apărare este privită tot mai mult drept o posibilă soluție pentru fabricile auto care funcționează sub capacitate. Companii precum Rheinmetall și Continental au inițiat proiecte similare.

Conform propunerii, Aurelius ar urma să dețină participația majoritară la fabrica din Osnabrück, alături de landul Saxonia Inferioară. Premierul landului, Olaf Lies, a declarat că implicarea autorităților ar urma să fie similară cu achiziția unei participații la șantierul naval Meyer Werft în 2024.

La acea vreme, Saxonia Inferioară a cheltuit 200 de milioane de euro (232 de milioane de dolari) pentru o participație de 40% la șantierul naval.

"Osnabrück vine cu ceva ce nu poate fi construit de la zero: mulți ani de experiență cu produse complexe, procese precise de fabricație, echipe de înaltă calitate și bine coordonate, precum și o tradiție puternică", a declarat Tomer Jacob, reprezentant al Aurelius Capital.