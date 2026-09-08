O decizie de a încălca una dintre cele mai importante reguli de circulaţie şi un final tragic. Un bărbat de 35 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce maşina lui a fost lovită de un şofer, care a încercat să îl depăşească. A făcut-o însă într-un loc nepermis, fără să se gândească la consecinţe. Impactul a fost atât de puternic, încât dubiţa a fost aruncată zeci de metri pe şosea şi s-a făcut bucăţi.

"S-a auzit bubuitura şi era asta răsturnată, şi asta în ea băgată", a declarat un martor.

Atât de violent a fost impactul. Dubiţa a fost proiectată zeci de metri pe şosea, în comuna Băleşti, şi a rămas suspendată, sprijinită în partea din faţă de celălalt autoturism. Pentru martori au fost momente de panică. Pentru tânărul aflat la volan, însă, au fost ultimele clipe din viaţă.

Bărbatul de 35 de ani mergea din Târgu Jiu spre Motru, când o altă maşină, condusă de un bărbat de 49 de ani, ar fi intrat în depăşire şi s-ar fi izbit în el.

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Impact fatal pe şosea

Şoferul dubiţei efectua virajul la stânga, moment în care cealaltă mașină a intrat în plin în aceasta. Impactul i-a fost fatal bărbatului de 35 de ani, localnic din comuna unde s-a produs accidentul.

"A intrat în depăşire şi l-a luat în lateral şi l-a împins până aici, 100 de metri s-a dus. Mort, decedat", a declarat un martor.

Martorii spun că şoferul maşinii care venea din spate a făcut una dintre cele mai mari greşeli: a depăşit pe un drum, unde era montat indicatorul de "Depăşire interzisă".

"E o zonă foarte periculoasă aici. Se întâmplă des, des", spune un bărbat.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, însă nu băuse. A fost dus, în cele din urmă, la spital pentru recoltarea de probe biologice. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.