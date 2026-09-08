S-a redeschis punctul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca. Va funcționa de luni până vineri

Uneori, diferenţa dintre viaţă şi moarte poate depinde de donarea de sânge. Din păcate, România se confruntă cu un deficit în spitale. Asta pentru că aproximativ 2% din populația țării donează constant. Dacă vreţi să contribuiţi, totuşi, la schimbare, avem o veste bună. Începând de azi se redeschide punctul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca.

Astăzi se redeschide centrul de transfuzie sanguină de la Spitalul Clinic București, după 6 ani. Deocamdată capacitatea pe care acest centru o poate permite este de aproximativ 30 - 40 de persoane, în fiecare zi între orele 7.30 și ora 12.30.

Centrul deservește 71 de unități medicale din București, iar necesarul zilnic este de aproximativ 700 de componente sanguine.

Este nevoie de sânge. Însă, la nivel de București, stăm destul de bine față de alți ani. În 2025 au fost 62.000 de donatori de sânge iar anul acesta, în primele șase luni al anului, au fost aproape 32.000, ceea ce ne arată că mergem într-o direcție bună, însă uneori insuficient.

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În București sunt deschise puncte de recoltare la Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" București, Spitalul Universitar de Urgență București și Spitalul Militar. În plus, zilnic sunt organizate recoltări mobile. Astăzi, o astfel de acțiune are loc la Stadionul Arcul de Triumf.

Mesajul medicilor

"Centrul de Transfuzie Sanguină a Municipiului București anunță redeschiderea punctului fix de recoltare de sânge amplasat la Spitalul Clinic de Urgență București. Deschiderea oficială va avea loc marți, 8 septembrie.

Reluarea activității acestui punct de recoltare vine în sprijinul accesului bucureștenilor la donarea de sânge și la menținerea unei rezerve constante de sânge și derivate din sânge, necesare pacienților din spitalele Capitalei.

"Redeschiderea punctului fix de recoltare de la Spitalul Clinic de Urgență București este un pas important în strategia noastră de a aduce donarea de sânge mai aproape de bucureșteni. Creșterea numărului de proceduri de recoltare din ultimul an arată că solidaritatea comunității există și trebuie susținută prin facilitarea accesului la punctele de donare. Îi invităm pe toți cei eligibili să treacă pragul acestui punct și să facă un gest simplu, dar esențial pentru salvarea de vieți.", a declarat dr. Lucia Grijac, director, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București.

Punctul de recoltare va funcționa de luni până vineri, între orele 07:30 și 12:30, iar aici vor putea dona sânge, zilnic, aproximativ 30-40 de persoane.

În primul semestru al anului 2026, Centrul de Transfuzie Sanguină a Municipiului București a înregistrat 31.930 de proceduri de recoltare, față de 30.881 în perioada similară a anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 3,4%. Această evoluție reflectă atât interesul constant al bucureștenilor pentru actul donării de sânge, cât și eforturile Centrului de a extinde accesul la punctele de recoltare, inclusiv prin redeschiderea punctului fix de la Spitalul Clinic de Urgență București.

62.000 de donări de sânge au fost realizate în 2025 în Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București (CTSMB), cu aproximativ 2.000 mai multe, comparativ cu 2024. De asemenea, numărul de donatori unici înregistrați a fost de 44.565, față de 43.415 în anul anterior.

CTSMB este cel mai mare centru de transfuzie din România și deservește peste 70 de unități spitalicești publice și private. Pe lângă sediul central, dispune de alte două puncte fixe de colectare în București - Spitalul Universitar de Urgență și Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, cu programe de recoltare zilnic, de luni până vineri. Incepând cu 08 septembrie, la Spitalul Clinic de Urgență București, va fi cel de-al treilea punct fix de recoltare sânge. De asemenea, în anul 2025, au fost organizate 163 de sesiuni de colectare mobile", este mesajul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

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