După aproape trei zile de căutări, fugarul de 26 de ani care a forțat baricadele poliției din Bulgaria și a rănit doi agenți a fost prins. Fără să aibă permis de conducere, individul a furat o mașină și a trecut cu ea granița în România. A condus 400 de kilometri pe teritoriul țării noastre înainte de primul filtru de poliţie. A scăpat însă din nou, iar asta a dus la o amplă operațiune de căutare.

Individul a fost capturat pe un câmp din Dolj. Se ascundea în mijlocul vegetaţiei, sperând că astfel nu va fi găsit.

"A fost depistat în extravilanul localităţii Catane. Cel în cauză se află în custodia poliţiştilor. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale.", explică Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Individul a furat o mașină din Bulgaria și a trecut cu ea granița în România

Iulian Drăgan are 26 de ani, este căteţean al Republicii Moldova şi nu are permis de conducere. Bărbatul s-a folosit mai mult timp de o identitate falsă, iar, în Bulgaria, a comis mai multe infracţiuni. Ultima, l-a pus pe lista urmăriţilor: ajutat de o femeie, a furat maşina pe care ulterior a folosit-o ca să intre în România.

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Cursa ilegală a început sâmbătă. Prima dată s-a întâlnit cu poliţiştii tocmai în Strehaia, în judeţul Mehedinţi, la aproape 400 de kilometri de graniţă. Agenţii i-au făcut semn să oprească, dar a trecut în viteză pe lângă echipaje şi a reuşit să scape. După incident a abandonat maşina în zona unei păduri şi a plecat spre Dolj.

Peste 100 de poliţişti mobilizaţi în căutarea individului

Maşina pe care a furat-o avea însă instalat un sistem de urmărire. Aşa au reuşit anchetatorii bulgari să le spună poliţiştilor români de unde să înceapă căutările.

Peste 100 de poliţişti din 4 judeţe au fost mobilizaţi pentru căutări - sprijiniți de drone și un elicopter. Bărbatul este acuzat de anchetatorii bulgari de furtul a două maşini, de fals şi uz de fals. La lista infracţiunilor se vor adăuga şi cele din ţara noastră: de ultraj şi vătămare corporală.