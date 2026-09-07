Două anotimpuri astăzi în ţară. La Miercurea Ciuc temperaturile au ajuns în pragul îngheţului, sub zero grade celsius, asta în timp ce în restul ţării a fost vreme de vară, aproape 30 de grade. De la mijlocul săptămânii se anunţă din nou caniculă.

Ziua a început cu temperaturi care au ajuns la limita îngheţului. Cel mai frig a fost în Poiana Stampei din Suceava şi la Miercurea Ciuc, 0 grade Celsius. A fost atât de rece încât pentru prima dată, după o vară caniculară, bruma a acoperit plantele încă verzi. Deşi obişnuiţi cu frigul localnicii au fost luaţi prin surprindere.

"A trebuit să ne vedem un pic prea tare, a venit parcă prea devreme", a spus un localnic.

"Foarte frig, foarte frig!", a adăugat altă persoană.

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în Joseni şi la Topliţa, s-a înregistrat doar un grad.

De la brumă și 0 grade, la temperaturi de vară

În restul ţării e încă vară. În Capitală, instalațiile de răcorire încă funcţionează.

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"Este destul de cald. S-a schimbat timpul, s-a schimbat clima", a declarat un bucureştean.

"Săptămâna aceasta am înţeles că o să fie mai cald, să vedem ce o să fie săptămâna viitoare", a mai precizat o persoană.

Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei

Şi se anunţă o toamnă caldă în continuare.

"Rămânem pe un fond de vreme caldă în general, chiar cu valori peste cele specifice lunii septembrie. Maximele ar trebuie să fie între 25 și 28 de grade Celsius. Se pare că miercuri vom atinge pragul caniculei în vestul ţării, în Banat şi în Crişana", a subliniat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

În aproape toată luna septembrie vor fi temperaturi de vară, estimează meteorologii.