Europa pierde teren în războiul hibrid cu Rusia. 21 de bombe artizanale găsite în Germania în câteva zile

Autoritățile germane au anunțat că au găsit 21 de dispozitive explozive artizanale în apropierea unor linii de înaltă tensiune din landul Saxonia, din estul ţării. Anunţul vine în contextul în care mai mulţi oficiali europeni din domeniul apărării și informațiilor au avertizat că NATO nu reușește să descurajeze suficient atacurile hibride ale Rusiei, subliniind că ele rămân sub pragul activării Articolului 5, adică al unui conflict militar direct.

Preşedintele rus Vladimir Putin în timpul negocierilor de la Kremlin cu emisarii lui Donald Trump, 5 septembrie 2026 - Profimedia

Procurorii din Saxonia au anunțat luni că au fost descoperite în total 21 de dispozitive explozive în cadrul anchetelor privind atacurile asupra rețelei electrice, care au ținut autoritățile germane în alertă maximă timp de mai multe zile. Toate dispozitivele au fost dezamorsate.

Rețeaua electrică, vizată la nivel național în Germania

Poliția germană a anunțat vineri că este în căutarea unui bărbat care a trimis scrisori prin care își revendica responsabilitatea pentru mai multe atacuri de sabotaj asupra rețelei electrice produse săptămâna trecută. Anchetatorii au găsit în locuința sa obiecte care păreau a fi explozibili.

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Separat, Poliția din Berlin a anunţat că încearcă să stabilească dacă un incendiu care a izbucnit luni la un șantier și o stație electrică din cartierul Moabit a fost accidental sau provocat intenționat. Alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată

În acelaşi context, ziarul Bild a relatat că poliția din orașul Wesel, din vestul ţării, a declanșat ample operațiuni de verificare după ce gardul de securitate din jurul unei alte stații de transformare a fost găsit tăiat.

Europa nu reușește să descurajeze războiul hibrid al Rusiei

Europa nu reușește să descurajeze războiul hibrid al Rusiei, transmite Financial Times citând oficiali occidentali din domeniul apărării și informațiilor. Ei avertizează că statele europene trebuie să dezvolte rapid noi metode pentru a contracara campania Moscovei împotriva țărilor NATO, altfel riscă o escaladare cu Kremlinul.

Eșecul metodelor europene de descurajare și nivelul tot mai ridicat de agresivitate al Moscovei au fost expuse de atacul eșuat cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, din august. A fost un semnal de alarmă că Rusia își intensifică campania hibridă în Europa și că NATO nu este capabilă să descurajeze Rusia să organizeze atacuri sub pragul care ar declanșa clauza de apărare colectivă din Articolul 5.

"Este compet clar că nu facem suficient pentru a descuraja provocările aflate sub pragul Articolului 5. Oferim suficientă descurajare pentru a preveni o escaladare convențională sau nucleară din partea Rusiei. Dar chiar trebuie să ne regândim abordarea față de războiul hibrid", a declarat un oficial occidental de rang înalt din domeniul apărării.

Potrivit FT, serviciile secrete ale Moscovei desfășoară de doi ani un război secret de agresiune pe teritoriul Europei: răspândesc dezinformare, lansează atacuri cibernetice, incendiază depozite, vizează locuințele și mașinile unor politicieni și taie sau avariază cabluri submarine.

Adică acțiuni tipice unui conflict hibrid. Atacurile de acest tip pot fi negate cu ușurință, sunt ieftine de organizat, pot fi desfășurate de spioni sau de agenți neprofesioniști recrutați și pot avea scopul de a destabiliza societățile. Rămân însă sub pragul unei invazii sau al unui atac militar convențional.

De ce pierde teren Europa în războiul hibrid cu Rusia

Atacul de la Leipzig, pentru care Berlinul a acuzat oficial Rusia săptămâna trecută, este considerat un moment de cotitură și a avut un impact foarte serios asupra capitalelor europene din NATO, a declarat un al doilea oficial occidental de rang înalt. Acesta a confirmat că discuții la cel mai înalt nivel pentru pregătirea unui răspuns pe termen lung și sustenabil. Rusia a negat orice implicare în atacul de la Leipzig.

Calculele NATO sunt complicate și de schimbarea politicii SUA față de Rusia sub președintele Donald Trump. Întrebat săptămâna trecută despre atacul de la Leipzig, Trump a declarat că Putin "nu intenţionează să atace teritoriul NATO".

Serviciile europene de informații cred că rușii își vor intensifica campania de acte de vandalism, perturbări și chiar incendieri ale unor ținte civile, a transmis un al treilea oficial. Aceste acțiuni se pot suprapune anul viitor cu mai multe alegeri importante, precum cele din Franța, Italia și Polonia.

"Problema este că ceea ce se încadrează la Articolul 5 are o limită neclară. Atât timp cât această limită nu este stabilită, Rusia o poate împinge tot mai departe. Dacă nu demonstrăm că există un cost, vor continua să forțeze limitele", a explicat Keir Giles, cercetător și expert în doctrina militară rusă.

Statele din Europa de Est cer răspunsuri mai ferme şi praguri clare

Oficiali din domeniul apărării și informațiilor, din statele est-europene care se învecinează cu Rusia, au cerut NATO să regândească strategia față de conflictul hibrid și pragurile pentru răspunsuri mai ferme, astfel încât Moscova să nu creadă că poate lovi societățile europene fără consecințe.

"Nu putem permite ca aceasta să devină noua normalitate", a declarat un oficial de rang înalt dintr-un stat NATO din prima linie.

Faptul că Germania aşteptat patru săptămâni ca să acuze Rusia de atacul de la Leipzig arată reticența unor state în a confrunta Kremlinul şi încurajează Moscova să își continue campania, spun experţii citaţi de FT.

Reacția Berlinului vs cea a Varşoviei

Anul trecut după ce două tronsoane de cale ferată au fost aruncate în aer, în Polonia, la un pas de a provoca deraierea unui tren de pasageri, premierul Donald Tusk a declarat după două zile că serviciile ruse de informații sunt responsabile și a cerut consultări NATO.