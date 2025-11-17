Deputatul ucrainean Roman Kostenko susţine că numărul soldaților ucraineni care au fugit din unitate pără permisune sau au dezertat va ajunge în curând să fie egal cu cel al militarilor activi din armată, menționând că majoritatea acestor cazuri au loc în centrele de instruire. Igor Luțenko, comandantul unităților militare de operatori de drone, estimează, la rândul său, că 95% dintre cazurile de dezertare provin fie de la soldați mobilizați recent și forțat, fie de la militari care luptă de prea mult timp și sunt epuizați.

Deputatul ucrainean Roman Kostenko a tras un semnal de alarmă privind situația gravă a părăsirii posturilor fără permisiune și a dezertărilor din armata ucraineană. El a declarat că 80% dintre recruți fug din centrele de pregătire, iar în curând numărul celor care părăsesc unitățile militare fără permisiune (abreviat SZC în ucraineană, echivalentul lui AWOL) ar putea egala efectivele actuale ale armatei. "În curând, numărul dezertorilor va fi egal cu armata noastră. Și acești oameni îi vor critica apoi pe cei care luptă acum", a spus el într-un interviu pe canalul YouTube Govorît Velîkii Lviv.

El a criticat autoritățile ucrainenepentru că nu iau măsuri suficiente pentru a-i readuce pe fugari sau pentru a crea condiții care să împiedice dezertarea și să stimuleze responsabilitatea militară. "80% fug acum din centrele de pregătire, iar țara nu face nimic pentru a-i aduce înapoi sau pentru a crea condiții care să-i facă să se teamă să fugă și să-și îndeplinească datoria. Avem milioane de persoane care se sustrag recrutării, care se ascund și doar privesc", a declarat el.

Site-ul ucrainean de știri Slovo i Dilo a relatat în octombrie, citând date de la Parchetul General, că în Ucraina se înregistrează lunar până la 18.000 de cazuri de părăsire neautorizată a unităților militare și de dezertare.

De la începutul invaziei ruse în 2022, numărul acestor cazuri a crescut constant, cu vârfuri dramatice în 2024 și 2025. Numai în decembrie 2024 au fost deschise peste 15.500 de dosare pentru părăsirea fără permisiune a unității. În total, de la începutul războiului, autoritățile au înregistrat peste 231.500 de cazuri de SZC (părăsirea unității fără permisiune) și peste 53.200 de cazuri de dezertare. În 2025 s-a atins un record absolut în luna mai: 18.134 de dosare deschise pentru SZC.

Potrivit lui Igor Luțenko, comandantul unităților militare de operatori de drone și fondatorul unui centru specializat în sprijin pentru recunoaștere aeriană, cel mai des părăsesc unitățile militare soldații care fie servesc de mult timp, fie tocmai au intrat în armată.

"Să începem cu faptul că problema SZC nu este deloc studiată. Nimeni nu se ocupă de această problemă. Nu avem statistici despre de ce, cum și cine pleacă fără permisiune din unitate. Nimeni nu analizează cauzele. Avem motive să credem că cifrele de pe site-ul Procuraturii Generale nu reflectă cu acuratețe realitatea. În primul rând, aceste cifre pot fi supraestimate, pentru că aceeași persoană poate fugi de mai multe ori. Pe de altă parte, dacă întrebi soldații dacă s-au deschis dosare penale pentru camarazii lor care au părăsit unitatea, rezultă că multe cazuri nu au dosare. Așadar, imaginea nu este completă. Totuși, cifrele arată că problema se agravează", a explicat Luțenko pentru espreso.tv.

Luțenko a subliniat că responsabilitatea pentru problema SZC aparține statului. El a cerut autorităților să găsească soluții, deoarece problema se extinde. "Astăzi putem vorbi despre două categorii de soldați care fug din unități: cei care servesc de prea mult timp și cei care abia au intrat în armată. Cred că acestea reprezintă 95% din toate cazurile. Adică oameni care sunt deja epuizați, iar nimeni nu vrea să schimbe politica de mobilizare a statului.

Statul nu creează rezerve. A doua categorie este formată din cei care tocmai au fost aduși în armată, în majoritatea cazurilor prin așa-numita "busificare" (n.r. mobilizare forțată de pe stradă). Aceștia consumă resursele statului sub formă de uniforme și provizii, apoi fug pe drum spre unitățile militare. Statul trebuie să se ocupe de această problemă, nu doar Statul Major. Este problema președintelui, a parlamentului și a guvernului. Ei trebuie să elaboreze soluții", a adăugat el.

