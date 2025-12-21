Papa Leon le-a cerut credincioşilor să nu-şi pardă speranţa la finalul Anului Jubiliar. La ultima sa audienţă din Piaţa Sf. Petru au participat peste 12.000 de pelerini veniţi din toată lumea. Acum, urmează procesul de închidere a celor patru Porți Sfinte care va începe în ziua de Crăciun.

După ce a salutat cei aproximativ 12.000 de oameni din papamobil, Papa Leon al 14-lea şi-a început discursul. A criticat indiferența celor puternici față de strigătul celor săraci şi a subliniat că nu forţa este cea care amenință și ucide, ci aroganţa şi frica agresivă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Audiența jubiliară s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl Nostru, cântată în limba latină, și cu binecuvântarea apostolică.

Articolul continuă după reclamă

Anul Jubiliar se va încheia oficial pe 6 ianuarie, dar procesul de închidere a celor patru Porți Sfinte va începe în ziua de Crăciun. Prima poartă care va fi închisă va fi cea Bazilicii Santa Maria Maggiore, locul unde este înmormântat Papa Francisc.

Porţile sunt deschise o dată la 25 de ani, cu ocazia Jubileului. Pot fi, însă, deschise şi prin decizie papală, cu ocazia unor jubilee extraordinare, așa cum va fi cel din anul 2033.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰