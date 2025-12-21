- Negocieri SUA-Rusia. Kremlinul susţine că discuţiile au fost constructive: Putin, pregătit de dialog cu Macron - Profimedia

Această întâlnire vine în urma summitului organizat vineri între liderii ucraineni şi omologii lor europeni, în speranţa de a pune capăt invaziei ruseşti lansate în februarie 2022.

Kirill Dmitriev: "Discuţiile au fost constructive şi vor continua"

Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la încheierea întâlnirii cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, că discuţiile au fost constructive şi că vor continua duminică. "Discuţiile continuă în mod constructiv. Au început mai devreme (în cursul zilei) şi vor continua astăzi şi mâine", a spus Kirill Dmitriev.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ar putea participa la discuţii. Liderii Uniunii Europene (UE) au convenit, în noaptea de joi spre vineri, să împrumute de pe pieţe pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a-i finanţa efortul de război împotriva Rusiei în următorii doi ani.

La Kiev, Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că susţine propunerea americană de discuţii tripartite cu Washingtonul şi Moscova, dacă acest lucru ar putea facilita schimbul de prizonieri suplimentari şi ar contribui la deschiderea drumului către o întâlnire între preşedinţii ucrainean şi rus.

Kremlinul susţine că Putin este pregătit de dialog cu Macron

Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Macron "a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus preşedintele în timpul 'Liniei Directe' (importanta conferinţă de presă anuală a lui Putin de vineri - n.red.). El şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron", a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse s-a referit la o declaraţie făcută de Emmanuel Macron vineri dimineaţă la Bruxelles, în urma unui summit în care Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina. "Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin", a declarat preşedintele francez presei.

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, care a reluat dialogul cu omologul său rus. "Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuţiile cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

