O femeie a devenit cetăţean al unei ţări din Eruopa care nu există oficial, dar are preşedinte, imn şi 11 sate. Republica s-a născut dintr-o glumă, în urmă cu aproape 80 de ani.

O femeie a devenit cetăţean al unei ţări care nu există de fapt. Cum s-a născut republica dintr-o glumă - Youtube

O republică care nu este recunoscută oficial și nu apare pe hărți ca stat independent are propriul președinte, imn, steag și chiar cetățeni de onoare.

"Ţara" află în Franța, aproape de granița cu Elveția, și cuprinde 11 sate. Povestea Republicii Saugeais a început în urmă cu aproape 80 de ani, dintr-o simplă glumă făcută la o cină. Astăzi, locuitorii continuă să-și apere identitatea, tradițiile și obiceiurile, iar cei care ajung aici pot primi inclusiv un permis special de trecere.

Ţara care nu există dar are imn, preşedinte şi 11 sate

În regiunea Haut-Doubs din Franța, la granița cu Elveția, există o republică neobișnuită. Se numește Saugeais și are multe dintre simbolurile unui stat suveran: președinte, primă-doamnă, imn național, drapel și chiar propriile timbre poștale. Un singur lucru îi lipsește: recunoașterea internațională.

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Republica Saugeais cuprinde 11 sate, inclusiv „capitala” Montbenoit, întinse pe aproximativ 130 de kilometri pătrați de teritoriu francez.

O jurnalistă care a vizitat regiunea la începutul acestui an a fost atât de impresionată de povestea locului, încât a revenit pentru a deveni cetățean de onoare al republicii. Prima vizită i-a oferit deja o experiență inedită: a fost primită chiar în casa președintelui Simon Marguet și a soției sale, Mimi, "prima-doamnă" a republicii.

La o cafea și prăjituri de casă, cei doi i-au înmânat un laissez-passer, un permis de liberă trecere scris de mână, semnat și ștampilat. Documentul îi permite să circule liber pe teritoriul republicii și amenința cu "sancțiuni grave" pe oricine nu s-ar fi purtat frumos cu ea.

Jurnalista povestește că a păstrat documentul ca pe o adevărată comoară diplomatică, gândindu-se că nu se știe niciodată când ar putea avea nevoie de puțină imunitate.

După publicarea unui articol despre prima vizită, președintele Simon Marguet a invitat-o să devină cetățean de onoare, în semn de apreciere pentru "sprijinul cultural" oferit națiunii Saugeais. Ceremonia urma să aibă loc în prima duminică din octombrie, cu ocazia sărbătorii naționale anuale a republicii. Jurnalista a acceptat imediat, curioasă să afle ce presupune un asemenea titlu.

Republica s-a născut dintr-o glumă făcută la cină

Povestea Republicii Saugeais începe în anul 1947, la Hotel de l’Abbaye din Montbenoit. Proprietarul hotelului, Georges Pourchet, l-a întrebat în glumă pe prefectul regiunii Doubs, aflat în vizită, dacă deține un permis oficial de intrare în valea Saugeais. Reprezentantul autorităților, Louis Ottaviani, a intrat imediat în joc.

"Deci sunteți o republică? Atunci aveți nevoie de un președinte. Te numesc președintele Republicii Saugeais", i-a răspuns prefectul la momentul respectiv.

Astfel, în timpul unei cine stropite din belșug cu băutură, Saugeais a căpătat un șef de stat și a luat naștere o adevărată dinastie. Iar localnicii au acceptat şi ei gluma şi a intrat în joc.

Georges Pourchet a fost ales președinte pe viață, prin aclamație, și a "condus" republica până la moartea sa, în 1968. Ulterior, funcția a fost preluată de soția sa, Gabrielle, iar apoi de fiica lor, Georgette.

Pentru că aceasta din urmă nu avea un succesor, drumul către președinție s-a deschis pentru Simon Marguet, care a fost ales în unanimitate în 2022, după ce ocupase anterior funcția de prim-ministru. Înainte de pensionare, actualul președinte conducea un magazin de utilaje agricole în oraş.

Deși republica a fost proclamată în glumă în 1947, istoria regiunii este mult mai veche.

Originile sale datează din secolul al XII-lea, când a fost întemeiată abația Montbenoit. În jurul acestei comunități religioase au apărut cele 11 sate ale Saugeais, iar în timp s-a format o identitate aparte, caracterizată prin independență, rezistență și spirit de autosuficiență, potrivit Onet. Călugării au părăsit abația în 1773, însă temperamentul localnicilor, tradițiile și dialectul au supraviețuit.

Un vers din imnul republicii surprinde această identitate: "Să fii Sauget înseamnă să crezi că ești ceva mai mult decât un simplu francez".

Nathalie Rognon este astăzi consilier local în Gilley. Deși nu s-a născut în regiune, a adoptat puternic tradițiile și identitatea locului.

"Ești mândru că ești Sauget cu mult înainte să simți că aparții regiunii Franche-Comté, ca să nu mai vorbim de întreaga Franță", spune aceasta.

Identitatea republicii se păstrează prin imn, drapel, dialectul local și sărbătorile anuale, dar și prin poveștile transmise zilnic, din generație în generație.

"Istoria regiunii noastre creează legături invizibile de solidaritate între locuitori. Este transmisă din generație în generație, în principal pe cale orală", explică Nathalie Rognon.

Elisa Sanchez, care administrează hanul Sire de Joux din Montbenoit împreună cu partenerul său, bucătarul Bastien Moreau, contribuie la rândul ei la păstrarea acestei tradiții.

"În calitate de gazde, avem ocazia să le transmitem zilnic oaspeților identitatea Saugeais. Le povestim istoria locului, iar dacă vor să afle mai multe, îi îndrumăm către Simon, președintele nostru, care poate continua povestea și, cu această ocazie, le poate înmâna și un laissez-passer", explică Elisa Sanchez.

Cum se sărbătorește Ziua Națională în republica nerecunoscută oficial

Ziua în care jurnalista urma să primească cetățenia de onoare a început cu o slujbă religioasă la abația Montbenoit, monument pe care republica îl ajută să fie conservat de mai multe generații. Este o particularitate a locului faptul că sărbătoarea națională a unei republici începe cu o ceremonie religioasă, semn că aici instituțiile republicane și Biserica nu se află în conflict.

Cântecele corurilor au răsunat sub bolțile din piatră, în timp ce membrii unor confrerii franceze și internaționale, îmbrăcați în costume de ceremonie, au participat la slujbă. Ulterior, participanții au depus un omagiu la monumentul eroilor din sat, amintindu-și și de cetățenii de onoare care au încetat din viață şi au adus un omagiu din respect.

Dincolo de drapele și însemne prezidențiale, ceremonia a evidențiat un lucru simplu: o comunitate unită prin amintiri, tradiții și un puternic sentiment de apartenență. După evenimentele oficiale, sărbătoarea s-a mutat la Gilley, centrul economic al regiunii, unde localnicii au arătat latura mai veselă și mai sociabilă a republicii. Au dansat, au râs şi s-au distrat împreună.

"Ziua Națională este doar una dintre numeroasele ocazii în care sărbătorim împreună", spune Nathalie Rognon.

Autoritățile locale organizează spectacole, concerte, festivaluri și competiții sportive, oferindu-le locuitorilor acestei regiuni izolate a Franței numeroase ocazii de a se întâlni. Elisa Sanchez consideră că asemenea evenimente sunt deosebit de importante într-o societate în care tot mai mulți oameni se simt înstrăinați.

"Ajută la apropierea generațiilor și la cultivarea sentimentului de comunitate, care, în opinia mea, face ca Saugeais să fie un loc unic", explică aceasta.

Cum a devenit jurnalista cetățean de onoare al țării care nu există oficial

În localitatea Gilley urmau să fie primiți opt noi cetățeni de onoare. Aproximativ 450 de persoane au participat la evenimentul organizat în sala comunității, în timp ce 50 de voluntari s-au ocupat de desfășurarea festivităților.

Pentru o regiune cu numai 6.000 de locuitori, prezența unui număr atât de mare de participanți a impresionat-o pe jurnalistă, care recunoaște că a început să aibă emoții înainte de urcarea pe scenă.

Apoi a început ospățul: mezeluri, pâine prăjită cu hribi, vițel la cuptor, cartofi gratinați, șuncă afumată, brânză Comté și un desert cu zmeură, numit framboisier. Nu a fost un prânz rapid între două ceremonii oficiale, ci un adevărat banchet care a durat mai multe ore, cu discursuri rostite între felurile de mâncare, aşa cum poate doar în filme mai vedem.

Jurnalista a fost a treia persoană chemată să primească distincția și singura femeie dintre cei opt noi cetățeni de onoare. Pregătise un discurs despre granițe, teritorii și despre cine decide locul căruia îi aparținem. Însă, când s-a ridicat, vocea i-a tremurat ușor.

A mărturisit că una este să scrii despre o comunitate din exterior și cu totul altceva să fii invitat să faci parte din ea.

Și Republica Franceză a fost reprezentată la ceremonie. Rémi Castille, prefectul local, a fost primul pe lista noilor cetățeni de onoare, un gest simbolic care amintește de momentul înființării republicii și demonstrează că, după aproape 80 de ani, gluma continuă.

"Avem relații foarte bune cu Republica Franceză. Sunt invitat în mod regulat la ceremonii oficiale", spune președintele Simon Marguet.

Când, în vara anului trecut, Judith Husson a fost numită în funcția de subprefect în Doubs, aceasta și-a început discursul amintind de anul 1947, când s-a născut republica. Și-a încheiat apoi intervenția cu o glumă care a continuat tradiția locală: "Dar încă nu am un laissez-passer. Vă rog să-mi permiteți trecerea!"

De-a lungul anilor, Saugeais a acordat titlul de cetățean de onoare mai multor personalități cunoscute, printre care Bernadette Chirac și fostul prim-ministru francez Edgar Faure.

Dincolo de festivități și de caracterul simbolic al instituțiilor sale, Republica Saugeais se confruntă cu o provocare reală: păstrarea propriei identități. Președintele Simon Marguet recunoaște că societatea locală se schimbă, inclusiv din cauza numărului tot mai mare de persoane care locuiesc în regiune, dar lucrează peste graniță, în Elveția.

Tocmai de aceea, autoritățile simbolice ale republicii încearcă să le transmită tinerilor istoria locului.

"În fiecare an, ne întâlnim cu tinerii de 18 ani pentru a le povesti despre republica noastră și despre istoria abației. Apoi cântăm imnul Saugeais. Toate acestea sunt elemente care ne mențin spiritul viu", spune președintele.

Vizitatorii care ajung în Saugeais descoperă nu doar o republică neobișnuită, ci și o regiune în care gastronomia reprezintă o parte esențială a identității locale. În Gilley, cârnații și șuncile de Morteau sunt atârnate în grinzile afumătorilor tradiționale. Magazinele locale oferă produse specifice regiunii, de la brânzeturile Comté și Mont d’Or până la lichiorul de gențiană.

Regiunea oferă trasee pentru drumeții, ciclism și posibilități de practicare a sporturilor de iarnă, motive suficiente pentru ca turiștii să petreacă aici mai mult decât o singură zi.

Ce avantaje are un cetățean de onoare al Republicii Saugeais

În ciuda ceremoniei oficiale, a discursurilor și a documentelor speciale, cetățenia de onoare nu oferă drepturi sau privilegii suplimentare. De asemenea, nu presupune obligații speciale.

Distincția reprezintă, mai degrabă, onoarea de a contribui la păstrarea și promovarea poveștii Republicii Saugeais.

Pentru jurnalista care a primit titlul, acest lucru înseamnă să continue să spună povestea locului și să adopte filosofia președintelui Simon Marguet: "Ne luăm munca în serios, dar pe noi înșine nu ne luăm neapărat la fel de în serios"

Jurnalista a părăsit Saugeais în calitate de cetățean de onoare, cu noi prieteni și cu intenția sinceră de a reveni.