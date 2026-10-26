Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a câştigat duminică cel de-al doilea tur al alegerilor cu 51,74% din voturi, faţă de 48,26% obţinute de senatorul de extremă dreaptă Flavio Bolsonaro, într-o revenire inedită în istoria democratică a ţării, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 97,69% din voturi, scrie EFE, citată de Agerpres.

Lula obţine al 4-lea mandat în Brazilia. Premieră: a plecat de pe locul 2 în turul 1 şi s-a impus în turul 2 - Profimedia

Este pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii militare (1964-1985) când un candidat clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor se impune în al doilea tur în faţa adversarului său.

Bolsonaro jr, învins în turul 2

În primul tur, Flavio Bolsonaro a fost cel mai votat, obţinând 47% din sufragii, cu două puncte mai mult decât liderul progresist, ceea ce s-a tradus printr-o diferenţă de 2,2 milioane de voturi.

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Duminică, în al doilea tur, Lula a răsturnat acest rezultat şi a obţinut cu peste patru milioane de voturi mai mult decât adversarul său.