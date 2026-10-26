Alegeri în Bulgaria. Iotova face apel la "pace", Gyurov o invită la o dezbatere prezidenţială

Candidaţii la preşedinţie Iliana Iotova şi Andrey Gyurov şi-au prezentat poziţiile în perspectiva turului al doilea al alegerilor din Bulgaria, care va avea loc în noiembrie. Iotova a lansat un apel la pace şi a subliniat importanţa votului, în timp ce Gyurov a invitat-o la o dezbatere publică, relatează Novinite, citată de news.ro.

"Mesajul nostru de pace trebuie să fie auzit, iar pe acest lucru ne vom concentra în săptămâna următoare", a declarat Iotova în primul său comentariu cu privire la rezultatele alegerilor. Ea a susţinut că schimbarea politică nu poate fi realizată fără votul cetăţenilor. "Este o iluzie să credem că schimbarea poate fi adusă fără vot", a declarat Iotova, fără a preciza dacă va solicita sprijinul altor partide politice.

Alegerile prezidenţiale din Bulgaria se îndreaptă către cel de-al doilea tur între Iliana Iotova şi Andrey Gyurov, care va avea loc la 1 noiembrie

Iotova a declarat că se aşteaptă ca Bulgaria să prospere în anii următori, subliniind că în Europa se desfăşoară un război şi reamintind angajamentul său de a fi o preşedintă a păcii. Ea a afirmat că în săptămâna următoare campania sa se va concentra pe transmiterea acestui mesaj şi a subliniat că Bulgaria are o poziţie puternică. De asemenea, a spus că nu doreşte să vadă steaguri străine fluturând în pieţele şi pe străzile ţării.

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Iotova s-a angajat să ducă o campanie pozitivă şi a declarat că nu doreşte să fie condusă de "coaliţii improvizate". Ea a subliniat, de asemenea, că neparticiparea celei de-a doua forţe politice ca mărime, GERB, a reprezentat unul dintre factorii care au influenţat rata de participare la vot. Între timp, Gyurov a invitat-o pe Iotova să participe la o dezbatere prezidenţială deschisă înaintea turului al doilea, din noiembrie. El a propus ca ei să se prezinte în faţa publicului bulgar fără candidaţii lor la funcţia de vicepreşedinte. Invitaţia a fost lansată în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul său de campanie, după închiderea urnelor.

"Aş dori să o invit pe doamna Iotova să mi se alăture într-o dezbatere deschisă, onestă şi civilizată în faţa poporului bulgar. Să ne prezentăm poziţiile şi viziunile cu privire la modul în care intenţionăm să ne exercităm atribuţiile şi cum vom acţiona atunci când Bulgaria se va confrunta cu alegeri dificile", a declarat Gyurov. El şi-a exprimat speranţa că Iotova va accepta, permiţând astfel "cetăţenilor bulgari să ia o decizie în cunoştinţă de cauză".

Gyurov a afirmat că alegătorii au dreptul la această dezbatere, în special cei care nu au votat şi care vor trebui acum să decidă dacă vor participa la turul al doilea şi pe cine vor susţine. El a afirmat că echipa sa nu a avut discuţii cu sediile partidelor politice şi că nu va negocia cu acestea în săptămâna premergătoare celui de-al doilea tur. Gyurov a subliniat că se bazează exclusiv pe sprijinul alegătorilor bulgari.

Gyurov a afirmat că Bulgaria are nevoie de un preşedinte capabil să contrabalanseze concentrarea puterii, să explice deciziile indiferent dacă acestea sunt bune sau rele şi să unească cetăţenii în loc să-i dezbine. Alegerile prezidenţiale din Bulgaria se îndreaptă către cel de-al doilea tur între Iliana Iotova şi Andrey Gyurov, care va avea loc la 1 noiembrie. Rezultatele preliminare ale numărării paralele a voturilor indică o cursă strânsă şi o rată de participare de aproximativ 22% în primul tur, duminică.