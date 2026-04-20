Directorul FBI dă în judecată revista The Atlantic, după articolul referitor la presupusul său stil de viață

Directorul FBI, Kash Patel, a intentat luni un proces de defăimare împotriva revistei The Atlantic, susținând că un articol recent despre presupusul consum frecvent de alcool și absențe includea afirmații "false și evident fabricate".

Patel solicită despăgubiri în valoare de 250 de milioane de dolari. Sarah Fitzpatrick, reportera care a scris articolul, este, de asemenea, numită ca pârâtă, conform CBS News.

Patel și FBI au negat în repetate rânduri acuzațiile din articol, care includeau acuzații conform cărora Patel bea adesea în exces. Articolul, care cita mai mulți oficiali actuali și foști anonimi, a mai spus că "prezența neregulată a lui Patel la sediul FBI și în birourile locale" a întârziat "decizii urgente" care necesită contribuția directorului FBI.

În dosar sunt enumerate 17 acuzații despre care echipa juridică a lui Patel susține că sunt "declarații false și defăimătoare", inclusiv că "este cunoscut că bea până la punctul unei intoxicații evidente".

"Fiecare dintre afirmațiile și implicațiile de mai sus este falsă. Sunt atât de demonstrabil și evident false sau ușor de infirmat, încât publicarea lor a fost, în cel mai bun caz, imprudentă", se arată în plângere.

CBS News l-a contactat pe avocatul lui Patel, Jesse Binnall, pentru comentarii suplimentare. Un purtător de cuvânt al The Atlantic nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la proces.

Acesta este al doilea proces pe care Patel l-a intentat în legătură cu relatările din presă despre acuzațiile de consum de alcool și petreceri.

Anul trecut, el l-a dat în judecată pe Frank Figliuzzi, analist MSNBC și fost agent FBI, pentru o afirmație care sugera că Patel petrecea mai mult timp în cluburi de noapte decât la sediul FBI. Acest caz, depus la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Sudic al Texasului, este încă în curs de soluționare.

