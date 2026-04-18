The Atlantic: Şeful FBI este dispărut în misiune

Vineri, 10 aprilie, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, se pregătea să plece de la serviciu pentru weekend, s-a chinuit să se conecteze la un sistem informatic intern. S-a convins rapid că fusese blocat și a intrat în panică, sunând frenetic consilieri și aliați pentru a anunța că fusese concediat de Casa Albă, potrivit a nouă persoane familiarizate cu relațiile sale de contact. Două dintre aceste persoane i-au descris comportamentul drept o "panică".

Patel supraveghează o agenție care are aproximativ 38.000 de angajați, inclusiv mulți care sunt instruiți să investigheze și să verifice informațiile care pot fi prezentate sub jurământ într-o instanță. Vestea izbucnirii sale emoționale a ricoșat prin birou, provocând discuții printre oficiali și, în unele colțuri ale clădirii, expresii de ușurare. Casa Albă a recepționat apeluri de la birou și de la membri ai Congresului care întrebau cine era acum la conducerea FBI-ului, relatează The Atlantic.

S-a dovedit că răspunsul era tot Patel. Nu fusese concediat. Problema de acces, au declarat două persoane familiarizate cu situația, pare să fi fost o eroare tehnică și a fost rezolvată rapid. "În cele din urmă, totul a fost o prostie", mi-a spus un oficial FBI.

Dar Patel, potrivit mai multor oficiali actuali, precum și foști oficiali care i-au rămas apropiați, este profund îngrijorat că slujba sa este în pericol. Are motive întemeiate să creadă acest lucru - inclusiv unele legate de ceea ce martorii mi-au descris drept accese de consum excesiv de alcool. Colega mea Ashley Parker și cu mine am raportat la începutul acestei luni că Patel se număra printre oficialii care se așteptau să fie concediați după înlăturarea procurorului general Pam Bondi, pe 2 aprilie. "Cu toții așteptăm doar vestea" că Patel a părăsit oficial funcția de conducere, mi-a spus un oficial FBI săptămâna aceasta, iar un fost oficial i-a spus colegului meu Jonathan Lemire că Patel era "pe bună dreptate paranoic". Membri de rang înalt ai administrației Trump discută deja cine l-ar putea înlocui, potrivit unui oficial al administrației și a două persoane apropiate Casei Albe care erau familiarizate cu conversațiile.

Articolul continuă după reclamă

Ca răspuns la o listă detaliată de 19 întrebări, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, mi-a spus într-un comunicat că, sub Donald Trump și Patel, "criminalitatea din întreaga țară a scăzut vertiginos la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 100 de ani, iar mulți infractori de profil înalt au fost închiși. Directorul Patel rămâne un jucător esențial în echipa de ordine publică a Administrației".

Procurorul general interimar, Todd Blanche, mi-a spus într-un comunicat: "Patel a realizat mai multe în 14 luni decât a realizat administrația anterioară în patru ani. Articolele de interes public, obținute din surse anonime, nu constituie jurnalism."

FBI-ul a răspuns cu o declarație, atribuită lui Patel: "Tipăriți-l (subiectul, n.r.), totul este fals, ne vedem în instanță - aduceți carnetul de cecuri".

Episodul cu blocarea sistemului IT este emblematic pentru mandatul tumultos al lui Patel ca director al FBI: este imprevizibil, suspicios față de ceilalți și predispus să tragă concluzii pripite înainte de a avea dovezile necesare, potrivit celor peste 20 de persoane pe care le-am intervievat despre conduita lui Patel, inclusiv actuali și foști oficiali FBI, personal din cadrul forțelor de ordine și agențiilor de informații, lucrători din industria ospitalității, membri ai Congresului, agenți politici, lobbyiști și foști consilieri. Vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta informații sensibile și conversații private, aceștia au descris mandatul lui Patel ca un eșec managerial și comportamentul său personal ca o vulnerabilitate la adresa securității naționale.

Aceștia au spus că problemele legate de conduita sa depășesc cu mult ceea ce se știa anterior și includ atât starea de ebrietate ostentativă, cât și absențele inexplicabile. Comportamentul său i-a alarmat adesea pe oficialii FBI și ai Departamentului de Justiție, chiar dacă a câștigat sprijinul Casei Albe pentru participarea sa entuziastă la efortul lui Trump de a întoarce forțele de ordine federale împotriva dușmanilor politici percepuți ai președintelui.

Conform mai multor oficiali, consumul de alcool al lui Patel a fost o sursă recurentă de îngrijorare în cadrul administraţiei. Aceștia au spus că este cunoscut faptul că bea până la punctul de intoxicație evidentă, în multe cazuri la clubul privat Ned's din Washington, D.C., în prezența personalului Casei Albe și a altor membri ai administrației. De asemenea, este cunoscut faptul că bea în exces la Poodle Room, din Las Vegas, unde își petrece frecvent o parte din weekenduri. La începutul mandatului său, întâlnirile și ședințele de informare au trebuit reprogramate pentru mai târziu în cursul zilei, din cauza nopților sale alimentate de alcool, mi-au spus șase oficiali actuali și foști și alte persoane familiarizate cu programul lui Patel.

Unii dintre colegii lui Patel de la FBI se tem că comportamentul său personal a devenit o amenințare la adresa siguranței publice. Se așteaptă ca un director FBI să fie disponibil și concentrat asupra sarcinii sale - mai ales atunci când națiunea se află în război cu un stat care susține terorismul.

Oficialii actuali și foști mi-au spus că sunt de mult timp îngrijorați de ceea ce s-ar întâmpla în cazul unui atac terorist intern în timp ce Patel este în funcție și au spus că temerile lor au crescut semnificativ în săptămânile de când Trump a lansat campania sa militară împotriva Iranului. "Asta mă ține treaz noaptea", a spus un oficial.

Patel a ajuns la FBI la începutul anului 2025 ca o figură profund polarizantă. El a avansat de la statutul de apărător public în Miami la cel de consilier al Congresului și, în cele din urmă, la cel de oficial al securității naționale în timpul primei administrații Trump. În timpul audierii de confirmare a lui Patel pentru funcția de director al FBI, președintele republican al Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, și-a exprimat optimismul că nominalizarea lui Trump va implementa reformele mult necesare. "El este agentul de schimbare potrivit pentru FBI", a spus senatorul, adăugând că biroul avea nevoie de "o mare schimbare". Sub interogatoriul democraților sceptici, Patel a promis că "nu vor exista acțiuni de represalii" și că nu este la curent cu niciun plan de pedepsire a personalului FBI care a participat la anchetele împotriva lui Trump. Democrații nu au fost singurii care s-au arătat reticenți față de Patel, care avea un istoric de a îmbrățișa teorii ale conspirației exagerate - inclusiv ideea că FBI și informatorii săi ar fi contribuit la instigarea atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA pentru a sabota mișcarea MAGA. Mai mulți republicani au ezitat dacă să-l susțină sau nu. Dar o campanie de presiune a Casei Albe și a aliaților săi a prevalat în cele din urmă, iar Patel a fost confirmat cu un vot de 51 la 49.

În interiorul FBI-ului, care fusese marcat de o serie de scandaluri, mulți sperau că Patel ar putea oferi biroului un nou început. Dar chiar și mulți dintre cei care fuseseră entuziasmați de sosirea sa au fost de atunci dezamăgiți. Oficialii au declarat că Patel a fost o prezență neregulată la sediul FBI și în birourile din teren și că a agravat blocajele birocratice existente ale agenției. Mai mulți oficiali, actuali și foști, mi-au spus că Patel este adesea plecat sau inaccesibil, ceea ce amână deciziile urgente necesare pentru avansarea investigațiilor. În mai multe rânduri, mi-a spus un oficial, întârzierile lui Patel au dus la "pierderea puterilor" unor agenți, în mod normal imperturbabili.

În repetate rânduri în ultimul an, membrii echipei sale de securitate au avut dificultăți în a-l trezi pe Patel, deoarece acesta părea a fi în stare de ebrietate, conform informațiilor furnizate oficialilor Departamentului de Justiție și Casei Albe. O solicitare pentru "echipament de spargere" - folosit în mod normal de echipele SWAT și de salvare a ostaticilor pentru a intra rapid în clădiri - a fost făcută anul trecut, deoarece Patel nu a putut fi contactat în spatele ușilor încuiate, potrivit mai multor persoane familiarizate cu solicitarea.

Patel și-a câștigat, de asemenea, o reputație pentru că acționează impulsiv în timpul anchetelor cu miză mare. De exemplu, a anunțat triumfător pe rețelele de socializare că FBI-ul a "reținut o persoană de interes" în cazul atacului armat de la Universitatea Brown din decembrie. Persoana respectivă a fost eliberată la scurt timp, în timp ce agenții au continuat să-l caute pe criminal.

Totuși, Patel are fanii săi. Președintele a fost mulțumit de eforturile lui Patel de a elimina agenții care au lucrat la cazurile din 6 ianuarie și la alte anchete privind Trump. Președintele a indicat, de asemenea, că este relativ nederanjat de nemulțumirile despre Patel din interiorul FBI-ului, potrivit Casei Albe și altor oficiali ai administrației. Acest lucru nu este surprinzător: Patel consideră mulți dintre veteranii biroului agenți anti-Trump ai "deep state" care au lucrat împotriva lui și a susținătorilor săi. Dar Patel a câștigat, ocazional, mânia președintelui. Trump s-a plâns că directorul FBI-ului a părut nepregătit pentru apariții TV și că unele anchete de profil înalt pe care l-a îndrumat pe Patel să le urmărească nu au avansat suficient de repede. Acestea includ anchete privind foști oficiali ai administrației Biden și alți oponenți politici.

Prezența neuniformă a lui Patel la birou și entuziasmul cu care a îmbrățișat avantajele și călătoriile care vin odată cu jobul au fost, de asemenea, surse de îngrijorare la Casa Albă. Unii din Aripa de Vest au urmărit titlurile despre utilizarea de către Patel a avionului FBI în scopuri personale - precum și zvonurile despre dragostea sa pentru petreceri - și au spus că se tem că Trump ar reacționa prost dacă s-ar concentra pe aceste subiecte.

Manualul de etică al Departamentului de Justiție prevede că "unui angajat i se interzice să consume în mod obișnuit alcool sau alte substanțe intoxicante în exces". Inspectorul general al departamentului a avertizat că consumul de alcool în afara serviciului nu numai că poate afecta judecata angajaților; îi poate face și vulnerabili la exploatare sau coerciție din partea adversarilor străini.

Consumul de alcool al lui Patel nu este un secret. În timpul unei călătorii oficiale în Italia, în februarie, a fost filmat bând bere cu echipa olimpică masculină de hochei a SUA, după victoria lor pentru medalia de aur. Incidentul l-a determinat pe președinte - care nu bea și al cărui frate a murit în urma unei lungi lupte cu alcoolismul - să-l sune pe directorul FBI pentru a-și exprima nemulțumirea, potrivit a doi oficiali familiarizați cu apelul. Însă oficialii au spus că consumul de alcool al lui Patel merge mult dincolo de berea ocazională. Oficialii FBI și alții din administrație s-au întrebat în privat dacă alcoolul a jucat un rol în cazurile în care a distribuit informații inexacte despre anchetele active ale forțelor de ordine, inclusiv în urma uciderii lui Charlie Kirk.

Multe dintre persoanele care au vorbit cu mine au spus că s-au temut să-și dezvăluie îngrijorările legate de Patel public sau prin canalele tradiționale, deoarece acesta a fost agresiv în reprimarea oricui consideră insuficient de loial. La ordinul lui Patel, angajații FBI sunt testați la poligraf în efortul de a identifica cei care scurg informații. Un fost oficial mi-a spus că angajații biroului au fost rugați în aceste sesiuni să își exprime opiniile despre "dușmanii" percepuți ai lui Patel, precum și dacă au spus vreodată ceva denigrator la adresa directorului sau a președintelui.

Patel și-a păstrat funcția în parte datorită angajamentului său de a folosi guvernul federal pentru a viza adversarii politici sau personali ai președintelui. În cartea sa din 2023, "Government Gangsters", Patel a desemnat o listă de oficiali guvernamentali din trecut și din prezent pe care i-a acuzat că sunt corupți sau neloiali. Într-un interviu acordat în acel an podcastului lui Steve Bannon, Patel a spus că intenționează să "urmărească" membrii presei pentru acoperirea alegerilor din 2020, acuzându-i penal sau civil. Patel a condus o epurare a persoanelor pe care le consideră "conspiratori" sau "dușmani" anti-Trump în cadrul FBI. Aceasta a inclus concedierea unor persoane, deschiderea unor anchete interne și presarea agenților să demisioneze atunci când aceștia au respins – sau au fost percepuți ca fiind respinși – cererilor lui Patel sau au pus la îndoială legalitatea acestora.

Unii membri ai FBI sunt îngrijorați de comportamentul lui Patel, care a făcut țara mai vulnerabilă. Un fost oficial superior al serviciilor de informații mi-a spus că există o lipsă de experiență la sediul FBI și că rata fluctuației de personal este ridicată în birourile locale, atât din cauza plecărilor voluntare, cât și a epurărilor ordonate de Patel. Rezultatul este că forța de muncă FBI este solicitată să realizeze mai mult cu mai puține resurse și cu mai puțină îndrumare din partea de sus. "Nivelul instinctiv de memorie musculară sau discernământ necesar pentru a identifica și contracara un atac terorist lipsește", a spus fostul oficial. Un oficial actual a descris că oamenii din interiorul biroului se simțeau asediați și deziluzionați - sau chiar furioși.

Cu câteva zile înainte ca Statele Unite să înceapă războiul cu Iranul, Patel a concediat membri ai unei echipe de contrainformații dedicate, în parte, Iranului. Directorul a declarat în mărturia sa în fața Congresului că agenții au fost concediați deoarece munca lor de investigare a modului în care Trump a gestionat documente clasificate i-a plasat în încălcarea regulilor de etică ale biroului. Însă mai mulți oficiali mi-au spus că sunt îngrijorați că concedierile au fost făcute în grabă și ar lăsa SUA cu personal insuficient într-un moment crucial.

Patel a proclamat public că FBI-ul trebuie să demonstreze că este "feroce", iar oficialii cu care am vorbit au spus că este fixat și în privat pe această imagine. Recent, și-a exprimat frustrarea față de aspectul produselor FBI, plângându-se că nu sunt suficient de intimidante. Oficialii s-au obișnuit cu un astfel de comportament și au învățat să dea ochii peste cap. Dar au spus că absurditatea maschează îngrijorări reale cu privire la ceea ce a însemnat conducerea lui Patel pentru o instituție pe care țara se bazează pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor săi. "O parte din mine se bucură că își pierde timpul cu prostii, pentru că e mai puțin periculos pentru statul de drept, pentru publicul american", mi-a spus un oficial, "dar asta înseamnă și că nu avem un director FBI cu adevărat funcțional."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰