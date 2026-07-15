DJ Ryan Spiteri, găsit mort într-o maşină alături de o femeie

Descoperire şocantă într-un garaj din Marsascala, Malta. Într-o maşină, au fost găsite trupurile fără viaţă ale unui bărbat şi ale unei femei. Ulterior, anchetatorii au aflat că omul era cunoscutul DJ Ryan Spiteri.

Poliția a confirmat, într-un comunicat transmis miercuri dimineață, că DJ Ryan Spiteri, în vârstă de 47 de ani, și femeia de 41 de ani au fost găsiți fără viață în jurul orei 21:00, într-o mașină parcată într-un garaj de pe strada Salvu Buhagiar din Marsascala, scrie tvmnews.mt.

Ambele persoane au fost descoperite fără viaţă

Potrivit poliției, imediat după sosirea agenților la fața locului, aceștia au observat un bărbat și o femeie aflați în stare de inconștiență în interiorul vehiculului. O echipă medicală și personal al Protecției Civile au fost chemați imediat pentru a interveni.

Articolul continuă după reclamă

Din nefericire, ambele persoane au fost declarate decedate. Urmează să fie efectuată în scurt timp autopsia celor două persoane, pentru a se stabili cauza morții.

În acest stadiu este exclusă implicarea unor terțe persoane. Cu toate acestea, investigațiile poliției continuă.