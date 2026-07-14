Incendiu puternic la o clădire turn din Bruxelles: mai multe persoane şi-au pierdut viaţa
Un incendiu violent a izbucnit astăzi la clădirea turn OXY (fosta "Centre Monnaie"), aflată în plin proces de renovare în Piața De Brouckère, în centrul istoric al orașului Bruxelles, potrivit vrt.be.
Procurorul responsabil cu legislația muncii din Bruxelles, Brecht Speybrouck, a confirmat pentru mass-media belgiene că mai multe persoane și-au pierdut viața în incendiu. În plus, șase muncitori sunt în continuare dați dispăruți, existând temeri mari că aceștia au decedat.
În momentul izbucnirii incendiului, pe șantier se aflau aproximativ 200 de muncitori. Majoritatea au fost evacuați de urgență. Cel puțin două persoane au fost transportate la spital cu arsuri grave, iar un pompier a primit îngrijiri la fața locului din cauza epuizării termice.
Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Bruxelles, Walter Derieuw, a declarat că focul a izbucnit inițial la etajul doi al clădirii. Deși acel focar a fost stins rapid, flăcările s-au extins prin puțul liftului către etajele superioare.
Pompierii au fost mobilizați în masă și desfășoară o operațiune amplă de căutare și salvare. Verificările se concentrează în mod special în lifturi și în puțurile de lift din interiorul turnului, motiv pentru care autoritățile au transmis că bilanțul complet al victimelor nu este încă definitiv.
Clădirea OXY este un monument masiv din anii '70, supus în prezent unui proiect major de reconversie urbană (în valoare de 150 de milioane de euro) pentru a fi transformat într-un spațiu mixt cu apartamente, birouri, un hotel și un restaurant pe acoperiș.
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