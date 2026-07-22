Doi pompieri au murit în lupta cu flăcările, în apropiere de Bordeaux. Incendiile devastează sudul Europei

Vijelii și flăcări de neoprit în Europa. Furtunile care au lovit țara noastră au făcut ravagii peste tot în Balcani. Doi oameni au murit din cauza lor în Albania, 15 au fost răniți în Macedonia. Între timp, linii de foc brăzdează de aproape o lună Franța, Spania și Italia. Extenuați, pompierii încep să numere primele victime. Doi militari au murit încercuiți de foc în apropiere de Bordeaux.

În 20 de ani de măsurători, niciodată nu a ars o suprafață atât de mare în Franța. Cel mai violent incendiu pârjolește regiunea Var de pe Coasta de Azur. Aproape 1.000 de pompieri, cu 300 de mașini speciale, încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Au evacuat 500 de localnici, dar nu au putut să oprească flăcările care au cuprins 50 de case.

Flăcări teribile au izbucnit și în apropierea aeroportului din Bordeaux. Focul s-a extins cu o viteză uriașă și a prins într-o capcană mortală doi pompieri.

"Incendiul se răspândea cu repeziciune de la un copac la altul și genera noi focare în locuri vulnerabile, cum ar fi fabrici, cartiere și chiar aeroportul", spune șeful pompierilor din Gironde, Marc Vermeulen.

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În Spania, pompierii luptă cu flăcările de aproape o săptămână

În Spania, în apropiere de Madrid, pompierii luptă de aproape o săptămână să țină sub control cel mai mare incendiu de vegetație de anul acesta.

"Am suferit deja 22 de incendii majore. În comparație cu anul trecut, sunt de patru ori mai multe!", a declarat premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

Incendiile provoacă pagube imense și în Italia.

Multe livezi cu măslini din Sicilia au fost înghițite de foc. 100 de oameni au fost evacuați.

"Arde de duminică, iar din cauza căldurii pur și simplu nu putem să stingem incendiul. Nu avem destule avioane și elicoptere, pentru că jumătate din Sicilia este în flăcări", spune Vitale Mastrangelo, de la Corpul Forestier din Sicilia.

Pericol și în Grecia. Ministerul nostru de Externe a emis avertizare de călătorie din cauza riscului de incendii. În plus, este și alertă de caniculă. Au fost 43 de grade Celsius în Skiathos, Skopelos și Alonnisos.