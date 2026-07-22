Aproape trei luni de vacanță pentru copii, dar doar câteva săptămâni de concediu pentru părinți. Aşa apare un job nou pentru bunici. Iar acolo unde ei nu sunt aproape sau nu pot ajuta, familiile caută alternative: tabere, școli de vară, bone. Soluțiile există, dar nu sunt întotdeauna accesibile, iar costurile pot cântări greu în bugetul unei familii.

Copiii se bucură de vacanţă, fără să ştie că părinții fac planuri, caută soluții și se întreabă la cine ar mai putea apela ca să aibă grijă de ei.

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O soluție vine de la școlile de vară, dar costă.

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"Părinții trebuie să plătească 130 de lei. Au și varianta unui abonament săptămânal, de cinci zile, la 600 de lei.", explică Ioana Rotariu, administrator afterschool.

Această doamnă face ture inverse cu soțul și sora ei pentru a sta cu cele două fetițe. Un afterschool ar fi prea scump pentru cât este vara de lungă.

"Mie îmi place mai mult la afterschool, dar mama nu mă lasă, că costă mulți bani.", spune un copil.

Mamă: Eu sunt liberă și stăm cu nepoțica, cu copiii, după aceea îi mai ducem la mamaia, la bunici."

Reporter: Deci sunt baza pe timp de vacanță?

Mamă: Parțial. Ne împărțim. Cine este liber preia copiii. Mai avem și grădinița de vară două-trei zile și mai stă cu sora mai mare. Peste 100-130 de lei pe zi la școala de vară.

Reporter: Ar fi mult să-i lăsați în fiecare zi la grădinița de vară?

Mamă: Bănuiesc că da, de aceea face cu rândul. Ajunge la peste 600 de lei pe săptămână un afterschool.

"În mod normal, cheltuielile lunare cu afterschool-ul și o grădiniță privată, cu tot cu sport, se duc la 6.000 de lei pe lună pentru trei copii. Ne facem programul în așa fel încât trebuie să renunțăm la niște bani pentru a fi cu ei. Este o realitate, este o pierdere economică.", mărturiseşte Andrei Apostolache, tată.

Uneori, responsabilitatea cade în grija fraților mai mari.

Filip are 15 ani, iar pe timpul verii a preluat un rol important în familie.

Filip Apopei: Îmi place, este o bucurie să stau cu el.

Reporter: Îl și schimbi? Îi dai și mâncare?

Filip: Da. Nu a mai devenit o problemă cu schimbatul. Face la oliță.

"Este foarte greu când nu ai cu cine să îi lași.", spune o bunică.

Bonele sunt plătite cu două-trei sute de lei pe zi.