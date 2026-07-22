O pană de cauciuc sau o baterie descarcată nu mai sunt motive de panică, nici măcar dacă se întâmplă în alte ţări. Abonamentele de asistenţă rutieră pot salva vacanţa. Mai nou, multe din aceste asigurări includ în pachet şi consultaţii medicale în clinica virtuală pentru şofer şi pasageri.

O mică defecţiune a maşinii poate fi o mare problemă mai ales atunci când eşti în vacanţă într-o ţară străină. Abonamentul la asistenţă rutieră poate fi salvator. Alex a păţit-o.

"În Bulgaria am avut o eroare la unul dintre injectoare. Au intervenit foarte repede, plus o mașină de schimb pentru o zi cât ar fi durat intervenția. A contat pentru mine foarte mult liniștea. Dacă nu aveam abonamentul ăsta, ar fi trebuit să dau un search, să văd cine mă poate ajuta, cine e pe lângă mine și clar, prețul ar fi fost mult mai mare", spune Alex.

Abonamentele încep de la 100 de lei

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Cel mai ieftin abonament, unul pentru 15 zile, costă în jur de 100 de lei. Fără el însă, orice defecţiune minoră costă de trei, patru ori mai mult.

"Cel mai întâlnit scenariu, o pană de cauciuc. Sun la un service mobil pe care l-am găsit pe internet şi văd cât mă constă intervenţia dar mai ales, cat durează să ajungă până aici, în sectorul 1", spune reporterul.

Reporter: Bună ziua! V-am sunat pentru că am o problemă, o pană de cauciuc şi mă gândeam că m-aţi putea ajuta

Mecanic: Da, se poate, unde vă aflaţi?

Reporter: Sunt pe Calea Floreasca.

Mecanic: Fac maximum 30 de minute până la dumneavoastră, costul total implică deplasare, manoperă şi anvelopa o să fie de 500 de lei.

Abonamentele pe un an costă între 150 si 400 de lei

"Clienții sună la un call center să identifică mașina, să identifică problema, să găsește o soluție rapidă pentru cele mai multele dintre cazuri, mobilitatea se reia în aceea zi. Absolut toată Europa este inclusă, inclusiv Turcia. Am avut clienți tractați prin Franța, am avut un client recent în Spania", explică Dan Toma, director executiv al unei firme de asistenţă rutieră.

Pachetele premium includ şi servicii medicale, inclusiv consultaţii video cu medici, atunci când apar probleme de sănătate în vacanţă.

"Li s-a întâmplat și duminica după amiază, când în Grecia este o mare problemă să accesezi servicii de asistență. Avem parteneriate internaționale și pentru a putea să intervină în cel mai scurt timp posibil", menţionează Marius Ion, director executiv al unei firme de asistenţă rutieră.

Şoferii care au CASCO au de multe ori asistenţa rutieră inclusă în poliţă

La o poliţă de tip CASCO, mașina este direcționată către cel mai apropiat service sau repatriată. Majoritatea solicitărilor, culmea, nu vin din evenimente rutiere, din accidente, ci din situații banale. Uitarea cheilor în mașină, alimentarea cu combustibil greșit, bateria descărcată sau chiar pană de cauciuc, Marius Constantinescu, broker de asigurări.

Condiţia pentru abonamentele de asistenţă rutieră este ca mașina să nu aibă mai mult de 15 ani.