Vijeliile de vară provoacă un fenomen periculos care trimite la spital copii şi adulţi. Astmul de furtună, o criză respiratorie acută declanşată de polen, umiditate şi curenţi de aer. Medicii avertizează: mergi imediat la camera de gardă dacă începi să ai probleme cu respiraţia.

Trei simptome din timpul vijeliilor pot semnala o criză de "astm de furtună" chiar şi la persoane care nu au mai avut astfel de probleme.

"Astmul e un termen umbrelă, care ascunde sub el o mulțime de afecțiuni, care se manifestă similar de învățădere clinică, adică senzația de lipsă de aer, respirație dificilă, șuierătoare și nevoia de a ne opri din activitatea fizică. Este o creștere a numărului de cazuri într-un interval foarte scurt de timp după fenomene meteorologice extreme", a afirmat Mihai Craiu, medic pneumolog pediatru.

Copiii sunt cei mai vulnerabili. Criza se poate instala rapid şi poate provoca insuficienţă respiratorie, de aceea părinţii trebuie să îi ducă imediat la spital dacă au simptomele amintite.

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"Probabil că aș merge la o cameră de gardă să văd ce se întâmplă în cazul în care descopăr probleme respiratorii", a spus o persoană.

Medicii recomandă să ţii ferestrele închise în timpul furtunilor ca să nu intre în casă praf şi polen care pot declaşa astm. În plus, evită plimbările după vijelii, când aerul este încă plin cu particule de alergeni.

Astmul este cea mai frecventă boală cronică în rândul copiilor. În România, aproximativ unul din 20 de copii de vârstă școlară suferă de astm bronșic, iar în multe cazuri boala debutează încă din primii ani de viață. Netratat corespunzător poate continua și la vârsta adultă.

Aproape 1.000.000 de români suferă de astm, iar mai mult de jumătate dintre pacienţi au şi diverse alergii.