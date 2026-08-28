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Video Pisoi salvat dintr-un excavator, "angajat" pe șantier de muncitorii care l-au găsit. Sue a cucerit internetul

Pisoi salvat dintr-un excavator, "angajat" pe șantier de muncitorii care l-au găsit. Sue a cucerit internetul - Captură foto Instagram/ riverreachconstruction
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.08.2026, 09:19 | Modificat la 28.08.2026, 09:19

Un pisoi găsit blocat într-un utilaj de construcții, pe un șantier din Ohio, a cucerit internetul după ce muncitorii care l-au salvat au decis să îl "angajeze" în echipa lor, potrivit Global News.

Echipa River Reach Construction din Barberton, un oraș aflat la aproximativ 80 de kilometri sud de Cleveland, SUA, a descoperit luna trecută pisoiul portocaliu în interiorul unui excavator Komatsu, după ce i-a auzit mieunatul chinuit venind din utilaj. Muncitorii au lansat imediat o operațiune de salvare și au eliberat pisoiul după ce au îndepărtat placa inferioară de protecție a excavatorului.

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Videoclipul a atras rapid atenția iubitorilor de pisici din mediul online, adunând 5,8 milioane de vizualizări și mii de comentarii, inclusiv unul din partea Komatsu, care a încurajat compania din Ohio să ia legătura cu reprezentanții săi. Într-o postare ulterioară publicată pe contul de Instagram al River Reach Construction, Guello a spus că pisoiul, pe care l-au numit Sue, după utilajul în care a fost găsit, a fost dus la un centru de salvare a animalelor, după o încercare nereușită de a-i găsi mama. Acolo, pisoiul a primit îngrijirile de care avea nevoie până când a crescut suficient pentru a se întoarce la salvatorii săi.

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Sue a petrecut câteva săptămâni în plasament temporar înainte de a deveni oficial "pisica atelierului", a spus Guello.

"Credem că Sue este pregătită pentru șantier!", a scris compania într-o actualizare publicată la începutul acestei luni, alături de o serie de fotografii în care Sue apare cu propria vestă reflectorizantă și cu o cască de protecție oferite de Komatsu. Atunci când nu este "la serviciu" pe șantier, Sue stă acasă cu Jared, mecanicul atelierului River Reach, despre care Guello a spus că locuiește la o fermă și are multă experiență în creșterea animalelor.

Compania a distribuit mai multe fotografii și videoclipuri care documentează evoluția lui Sue, de la pisoi salvat la membru cu normă întreagă al echipei de construcții. Într-o actualizare publicată la începutul acestei luni, Guello a spus că Sue este foarte fericită și că își petrece timpul jucându-se cu copiii lui Jared, într-un "mediu plăcut și prietenos".

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Redactia Observator
Redactia Observator
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