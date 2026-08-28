Magyar ironizează iarăși România: Cernavodă, dată exemplu de așa-zișii specialiști, este oprită de 2 săptămâni

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a ironizat din nou România. De data aceasta, el a făcut o comparație între centrala nucleară de la Paks, care "funcţionează la capacitate maximă" și centrala de la Cernavodă, care încă este oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării.

"Paks este la capacitate maximă! Am primit o veste bună în cea de-a 12-a oră a ședinței de guvern. Centrala Nucleară de la Paks a ajuns între timp la puterea maximă. Toate cele patru reactoare și toate cele 8 turbine funcționează impecabil.

Le mulțumesc tuturor specialiștilor din domeniul energetic și al gospodăririi apelor pentru munca intensă din ultimele săptămâni! Și construcția pragului de fund de la Paks avansează mai repede decât era planificat.

Între timp, centrala nucleară din România, dată anterior drept exemplu de așa-zișii specialiști, este oprită de două săptămâni…" a scris pe Facebook premierul Peter Magyar.

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Nu este prima dată când Peter Magyar ironizează situația din România. Tot luna aceasta, el a comparat centrala Paks cu cea de la Cernavodă, folosind-o pe a noastră drept exemplu de așa nu.

"Centrala nucleară de la Cernavodă din România este oprită de aproximativ 10 zile, iar experții încă nu știu când va fi repusă în funcțiune. Prin comparație, cele două turbine operaționale din Paks nu au trebuit oprite și, așa cum am spus, toate cele opt turbine vor fi operaționale până miercuri și vor produce 2.000 de megawați" a declarat anterior Péter Magyar, premierul Ungariei.