Doi oameni de afaceri argentinieni, tată şi fiu, au recunoscut că au dat mită în scandalul "FIFAgate"

Acuzaţi de autorităţile din Statele Unite ale Americii pentru comiterea mai multor infracţiuni, doi oameni de afaceri argentinieni, tată şi fiu, Hugo şi Mariano Jinkis, au recunoscut, în faţa instanţei, că au dat mită în celebrul scandal "FIFAgate".

Hugo şi Mariano Jinkis au fost anchetaţi mai mulţi ani - Profimedia

Hugo şi Mariano Jinkis sunt oameni de afaceri implicaţi în marketing sportiv şi, în calitate de reprezentanţi ai companiei argentiniene de marketing sportiv Full Play, ar fi dat mite de zeci de milioane de dolari pentru a obţine drepturi media şi comerciale profitabile pentru diverse competiţii de fotbal, inclusiv partide din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal şi de la Copa America.

Scandalul, intitulat "FIFAgate", a izbucnit în urmă cu mai mult de un deceniu şi a dus inclusiv la înlăturarea din funcţia de şef al FIFA a legendarului Sepp Blatter.

Hugo şi Mariano Jinkis şi-au recunoscut faptele pentru a evita un proces şi o eventuală condamnare la închisoare. Cei doi oameni de afaceri argentinieni ar urma să achite către autorităţi în jur de 50 de milioane de dolari pentru infracţiunile comise.