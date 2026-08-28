A murit Regele Harald al Norvegiei. Cel mai bătrân monarh din Europa avea 89 de ani

Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani. Anunţul a fost făcut vineri de Palatul regal, informează Reuters.

Palatul regal a arborat drapelul în bernă, potrivit transmisiunilor tv. Regele Harald era considerat un reformator, aminteşte Reuters.

"Cu profundă tristeţe anunţăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniştit la Spitalul Naţional (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35", a anunţat Palatul într-un comunicat.

Curtea regală anunţase joi că starea de sănătate a regelui Harald s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situaţia sa era "foarte gravă".

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În acest context, prinţul moştenitor Haakon şi soţia lui Harald, regina Sonja, îşi anulaseră toate evenimentele planificate.

Harald, cel mai în vârstă şef de stat din Europa, a fost spitalizat pe 17 august, iar casa regală a declarat că acesta este tratat pentru o infecţie bacteriană în sânge.

Provenind din Casa de Glücksburg, Harald al V-lea era rege al Norvegiei din 17 ianuarie 1991.

Suveranul a rămas pe tron până la sfârşitul vieţii, la fel ca tatăl său, Olav al V-lea, care a decedat la aceeaşi vârstă.

"Am depus jurământul în faţa Stortingului (Parlamentul unicameral) pentru a-mi îndeplini misiunea până la capăt", a reiterat el în ianuarie 2024, refuzând să urmeze exemplul verişoarei sale de gradul al doilea, regina Margrethe a II-a a Danemarcei, care abdicase în aceeaşi lună, la vârsta de 83 de ani, în favoarea fiului său, prinţul moştenitor Frederik, după 52 de ani de domnie.