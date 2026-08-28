Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri după-amaiză, că a promulgat Legea integrităţii, votată miercuri în plenul Senatului, cu 106 de voturi "pentru" şi 19 contra, în urma deciziei Curţii Constituţionale, păstrând forma adoptată în ziua precedentă de Camera Deputaţilor.

Nicuşor Dan a promulgat Legea ANI. "Ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR" - Shutterstock

Legea ANI a fost votată, miercuri, în plenul Senatului, cu 106 de voturi "pentru" şi 19 contra, în forma adoptată de Camera Deputaţilor în ziua precedentă. USR a votat împotrivă, la fel ca şi la Camera Deputaţilor. Senatul este for decizional, astfel că legea a mers la preşedintele Nicuşor Dan, pentru promulgare, fiind şi jalon în PNRR.

Explicaţia lui Nicuşor Dan

În cadrul dezbaterilor din plen, senatorul PSD Daniel Zamfir le-a transmis celor de la USR să îl lase pe Dominic Fritz să candideze la Chişinău. Senatorul Şorin Şipoş a arătat că USR a votat împotriva unui precedent şi nu e vorba despre Dominic Fritz, ci despre un şantaj pe care îl face PSD. PNL a votat în favoarea legii.

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"Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.