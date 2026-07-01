O presupusă cerere în căsătorie a avut loc miercuri în vârful Empire State Building, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale oraşului New York. Două persoane îmbrăcate în negru au ajuns pe turla clădirii, deasupra zonelor în care au acces turiştii, şi au desfăşurat un banner uriaş, înainte ca una dintre ele să îngenuncheze.

Doi tineri mascați s-au cățărat 443 de metri până în vârful Empire State Building. Gestul lor deasupra NY-ului - Fox News via X

Momentul s-a petrecut în vârful Empire State Building, zgârie-norul din Manhattan care se ridică la 443 de metri. Cele două persoane, ambele îmbrăcate în negru şi aparent mascate, au urcat până la una dintre cele mai înalte zone ale clădirii, unde publicul nu are acces, potrivit The Guardian.

Nu este clar cum au reuşit cei doi să urce până la ultimele niveluri ale structurii. Presa locală a relatat că un dispozitiv de tip dronă al Poliţiei din New York se afla în aer, iar un elicopter NYPD monitoriza zona.

Banner uriaş desfăşurat pe Empire State Building

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au desfăşurat un banner negru de mari dimensiuni, pe care era scris mesajul: "Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaşte pacea".

Bannerul a fost întins chiar în partea superioară a clădirii, în timpul momentului care a atras atenţia autorităţilor şi a celor aflaţi în apropiere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Momentul în care unul dintre ei a îngenuncheat

La scurt timp după ora 12:30, cele două persoane au coborât pe o platformă ceva mai joasă a structurii care susţine antena de pe clădire. Acolo, una dintre ele a îngenuncheat.

Potrivit imaginilor şi relatărilor, gestul a părut să fie o cerere în căsătorie făcută de un bărbat unei femei. Imediat după aceea, cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat.

Poliţia din New York a transmis că ancheta este "încă în desfăşurare" şi că, la acel moment, nu avea "nimic de adăugat".

Cine sunt tinerii care au executat cascadoria riscantă

Potrivit Fox 5, cei doi tineri care au urcat până în vârful Empire State Building din New York au anunţat pe reţelele sociale că ei sunt autorii cascadoriei. Ar fi vorba despre Angela Nikolau şi Ivan Beerkus, protagoniştii documentarului Netflix din 2024 "Skywalkers: A Love Story". NBC a anunţat că doi suspecţi au fost arestaţi de autorităţi, însă nu au fost confirmate identităţile tinerilor.