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Donald Trump, atac la adresa lui Zelenski: Este timpul ca Ucraina "să aibă un nou lider". Reacţia Kremlinului

Donald Trump, atac la adresa lui Zelenski: Este timpul ca Ucraina "să aibă un nou lider". Reacţia Kremlinului Donald Trump, atac la adresa lui Zelenski: Este timpul ca Ucraina "să aibă un nou lider". Reacţia Kremlinului - ProfiMedia
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.10.2026, 21:48 | Modificat la 10.10.2026, 21:48

Președintele american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că este timpul ca Ucraina "să aibă un nou lider". El l-a criticat pe omologul său Volodimir Zelenski și a condamnat loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaz rusesc.

"Le sugerez să-şi aleagă un nou lider care să poată ajunge la un acord" cu Rusia pentru a pune capăt războiului, a declarat presei preşedintele american, la Casa Albă.

Principalul negociator economic al lui Vladimir Putin a salutat imediat acest apel, calificând remarca liderului american drept "iconică şi istorică".

"Preşedintele Trump se alătură numeroşilor actori care consideră că Ucraina are nevoie de o conducere cu adevărat orientată spre pace, şi nu de politica belicoasă a lui Zelenski... Iconic şi istoric", a declarat Kirill Dmitriev, trimisul special al Kremlinului pentru cooperare economică, într-un mesaj publicat pe X.

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Donald Trump l-a îndemnat, de asemenea, cu vehemenţă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor ruse de hidrocarburi, care, potrivit preşedintelui american, nu fac decât să agraveze „problema mondială” a penuriei de motorină.

"Ar fi bine să înceteze", a avertizat Donald Trump, a doua zi după anunţul privind livrarea unor cantităţi uriaşe de motorină rusă către Statele Unite.

D.C.
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