Un suedez a tăiat mai multe crengi ale copacului aflat lângă terasa sa, după ce solicitarea sa către autoritățile locale nu a primit niciun răspuns. Acum, acesta trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 100.000 de coroane suedeze, adică aproximativ 9.700 de dolari.

"Acum îmi dau seama că nu ar fi trebuit să fac asta. Dar 9.700 de dolari este o sumă absolut absurdă. Copacul este încă acolo și cred că i-am îmbunătățit starea", a declarat chiriașul, pe care îl vom numi Anders, pentru Hem & Hyra.

"Anders" a fost recent condamnat pentru distrugere de către Tribunalul Districtual din Göteborg. Amenda penală s-a ridicat la aproximativ 240 de dolari, însă despăgubirile pe care trebuie să le plătească proprietarului locuinței, compania municipală Bostadsbolaget, sunt de 40 de ori mai mari.

Ce l-a deranjat pe suedez

Anders locuiește cu chirie într-un apartament situat la parter, în nord-estul orașului Göteborg. Acesta are o terasă împrejmuită de un gard viu, în apropierea căruia se află un arbore din specia Sorbus intermedia (scoruș suedez).

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"Crengile cele mai joase creșteau în jos și spre interior, deasupra gardului meu viu și al vecinului. Erau încrucișate și păreau să îngreuneze copacul. În plus, frunzele cădeau la mine. Mai erau și câteva crengi mai mici, care își pierduseră scoarța și păreau uscate", povestește suedezul.

În urmă cu doi ani, el a contactat compania Bostadsbolaget în legătură cu arborele. Ulterior, a primit vizita șefului departamentului responsabil cu întreținerea spațiilor exterioare. Există însă două versiuni diferite cu privire la discuția purtată atunci.

Potrivit șefului departamentului, Anders ar fi vrut ca arborele să fie doborât, însă solicitarea sa a fost refuzată. Chiriașul susține însă că lucrurile nu au stat deloc așa.

"Vreau ca arborele să rămână acolo, pentru că mă protejează de soare în timpul verii. Dar am spus că, în opinia mea, toate crengile care creșteau spre interior și în jos ar trebui tăiate", spune Anders.

Acesta a înțeles că urma să primească un răspuns la solicitarea sa, însă nimic nu s-a mai întâmplat după discuţie.

Până la urmă, Anders s-a săturat să aștepte

Vara trecută, Anders a văzut câțiva alți chiriași care curățau vegetația din zonă.

"Când am vorbit cu ei, mi-au spus: 'Dacă vrei să se facă ceva pe aici, trebuie să faci singur'. Așa că m-am gândit să mă ocup eu. Era și perioada potrivită pentru tăierea crengilor, lunile iulie, august și septembrie", spune Anders.

Așa că a cumpărat un fierăstrău. Înainte de a începe, a mers la locul de colectare a deșeurilor vegetale al companiei Bostadsbolaget. Acolo, i-a întrebat pe angajații pe care i-a întâlnit ce ar trebui să facă cu ramurile tăiate. Angajații i-au spus că le poate lăsa în exteriorul gardului viu, pentru a fi ridicate ulterior.

"Am tăiat între 10 și 12 crengi. Apoi am împărțit fiecare creangă în trei bucăți, de aceea grămada pare atât de mare în fotografii. După aceea, a izbucnit un scandal uriaș", spune Anders.

Compania Bostadsbolaget a depus o plângere la poliție.

Arborele beneficiază de protecție specială

Arborele aparține proprietarului locuinței, însă acesta se află și în apropierea unei străzi și este considerat parte a unui aliniament de arbori. Prin urmare, intră sub incidența legislației generale privind protecția biotopurilor.

Compania Bostadsbolaget are nevoie de o derogare din partea autorităților administrative regionale pentru a-i putea tăia crengile. Aceasta nu are voie nici măcar să îndepărteze un arbore uscat fără autorizație. Instanța precizează în hotărârea sa că nu a fost tăiat un număr mare de crengi. De asemenea, nimeni nu a susținut în instanță că arborele nu va supraviețui.

Cu toate acestea, Malin Pethrus, responsabila de presă a companiei Bostadsbolaget, a transmis într-un răspuns prin e-mail pentru publicația Hem & Hyra că Anders nu a efectuat tăierile în mod profesionist.

"Cioturile rămase în urma tăierii crengilor reprezintă o poartă de intrare pentru ciuperci și alte boli. Prin urmare, arborele va trebui înlocuit pe termen lung", a transmis Malin Pethrus.

Cererea inițială de despăgubire, în valoare de aproximativ 16.600 de dolari, a fost calculată pe baza așa-numitului model Alnarp. Acesta stabilește costurile necesare pentru înlocuirea unui arbore matur într-un mediu urban.

Consideră că a tăiat corespunzător crengile copacului

Compania Bostadsbolaget a estimat că arborele valorează aproximativ 55.300 de dolari și susține că Anders a îndepărtat 30% din coroana acestuia. Din acest motiv, compania a solicitat despăgubiri echivalente cu 30% din valoarea arborelui.

Anders contestă faptul că ar fi îndepărtat atât de multe crengi. El susține, de asemenea, că a făcut tot ce a putut pentru a tăia ramurile într-un mod pe care îl consideră îngrijit.

"Nu sunt arborist, dar am lucrat la curățarea unor zone împădurite și am câteva cunoștințe în domeniu. Am tăiat crengile cât mai aproape de trunchi și m-am asigurat că suprafețele permit scurgerea apei, astfel încât să nu se acumuleze umezeală", spune acesta.

Anders speră că arborele nu a avut de suferit. Chiriașul a recunoscut încă de la început că el a fost cel care a tăiat crengile arborelui, însă susține că a acționat cu bună-credință. Acesta nu a beneficiat de reprezentare juridică în instanță.

Era pe punctul de a scăpa de datorii, dar acum are altele mai mari

Acum, Anders trebuie să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 9.700 de dolari.

Hotărârea instanței vine chiar în momentul în care o procedură anterioară de restructurare a datoriilor se apropia de final. În luna mai, bărbatul ar fi urmat să scape de toate datoriile. Totuși, acesta a declarat că nu va face apel, fiindcă știe că nu are "nicio șansă".