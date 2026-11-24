Scandalul Nvidia s-a încheiat cu o revenire spectaculoasă. Jensen Huang s-a întors la conducerea companiei, la doar 11 zile după ce a demisionat din cauza unui scandal sexual în care a fost implicată și o presupusă spioană a Chinei. Donald Trump a intervenit personal pentru a-l repune în funcție. Decizia a fost urmată de o explozie a acțiunilor companiei high-tech, iar democrații îl acuză pe liderul american că a făcut zeci de milioane profit la bursă. Replica lui Donald Trump: "Sexul vinde, băieți".

"Îmi pare foarte rău pentru situația prin care ați trecut din cauza mea. Am făcut niște greșeli groaznice. Vă mulțumesc tuturor pentru a doua șansă. O să fiu un director mai bun a doua oară!", a declarat Jensen Huang.

Nvidia a urcat cu 31% în doar câteva ore

Copleșit de dragostea angajaților, Jensen Huang s-a întors la sediul companiei pe care o părăsise cu 11 zile mai devreme. În câteva ore, acțiunile Nvidia au urcat cu 31%. Mutarea a fost pusă la cale la cel mai înalt nivel. Donald Trump și JD Vance s-au implicat personal și au dat asigurări că numirea nu reprezintă un pericol pentru securitatea Statelor Unite.

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"Am vorbit direct și indirect cu Consiliul de Administrație. Am avut păreri ferme pe acest subiect. Și i-am convins. Huang a prezentat scuze. Probabil tocmai asta a dus lucrurile la un asemenea nivel, pentru că sexul vinde, băieți!" a fost declarația președintelui american Donald Trump.

Trump, acuzat că a profitat personal de pe urma deciziei Nvidia

Presa americană îl acuză pe Donald Trump că a profitat personal de pe urma deciziei Nvidia. Liderul de la Casa Albă deținea, la finalul lui septembrie, acțiuni în valoare de 62 de milioane de dolari. Explozia de pe burse i-a adus președintelui 15 milioane de dolari în plus, potrivit Financial Times. "Triumful banilor asupra moralei", a scris celebra publicație.

Democrații merg mai departe cu acuzațiile.

"Pare a fi vorba despre corupție. În mod cert, președintele Trump vrea un set de reguli pentru el și prietenii lui și un alt set de reguli pentru noi, ceilalți", spune senatoarea democrată Kirsten Gillibrand.

Suspiciuni că a avut informații din interior planează și asupra unui investitor anonim care a pariat 3 milioane de dolari pe o creștere a acțiunilor Nvidia. A obținut un profit imens, 312 milioane de dolari.

"Ești gata pentru asta, America? Un mic cutremur! Nvidia a anunțat că îl va reinstala pe Jensen Huang"

De ce spune Trump că l-a reinstalat pe Huang

Oficial, Trump susține că eforturile lui au fost pentru a salva industria americană a inteligenței artificiale. Nvidia produce microcipuri pentru cele mai mari companii din domeniu.

"Avem nevoie de cei mai buni jucători ai noștri pe teren pentru a obține dominația în domeniul inteligenței artificiale", a spus analistul economic Michael Monaghan.

Nvidia are o subsidiară și în România, în județul Iași. Anul acesta, reprezentanții gigantului tehnologic au venit în țara noastră pentru a analiza o investiție de 4 miliarde de dolari într-un centru de date.

Pe rețelele de socializare, americanii au rezumat scandalul în zeci de meme-uri create cu inteligența artificială.

Scandalul sexual a pornit după ce presa a descoperit că Huang a avut trei relații extraconjugale, printre care și una cu o presupusă spioană a Chinei. Alice Huang a condus o companie din Singapore care a cumpărat, în trecut, cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari, pe care serviciile americane de informații cred că le-a introdus apoi în China. Săptămâna viitoare, el va fi audiat în Congres pe această temă.