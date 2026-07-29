Președintele american Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licența pentru producția rachetelor interceptoare folosite de sistemul antirachetă Patriot, a afirmat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski după ce a fost primit la Casa Albă, transmite dpa.

Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru fabricarea rachetelor Patriot. Anunţul lui Zelenski - Sursa: Profimedia

''Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. A acceptat să ne dea licențe'', a spus liderul de la Kiev.

După ce va primi licența, Ucraina își va putea suplimenta producția internă de mijloace de apărare antiaeriană de care insistă că are nevoie urgent.

Sistemele Patriot sunt singurele eficiente împotriva rachetelor balistice rusești

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Sistemele Patriot sunt singurele eficiente împotriva rachetelor balistice rusești, iar Zelenski a semnalat anul acesta că stocul de rachete interceptoare este pe terminate. În același timp, războiul Statelor Unite cu Iranul a redus numărul de interceptoare disponibile pe plan mondial.

Inițial, după discuția cu Trump, Zelenski comunicase pe platforma X pe un ton mai prudent, afirmând doar că ''a discutat despre'' licențe și ''alte câteva idei care ar putea ajuta''.

Trump anunțase la summitul NATO că Ucraina va putea produce rachete Patriot

Președintele american afirmase deja luna aceasta, la summitul NATO de la Ankara, că Ucraina va primi permisiunea de a produce intern rachetele pentru Patriot.

Conform presei americane, întâlnirea de marți a celor doi președinți la Casa Albă s-a desfășurat cu ușile închise și a a durat aproximativ o oră.

Trump a comentat ulterior pe platforma sa Truth Social că întrevederea a decurs ''foarte bine'', iar Zelenski a formulat și el o apreciere similară într-un interviu pentru televiziunea Fox News.