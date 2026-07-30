NATO confirmă ca racheta care a lovit în Polonia era rusească. Momentul exploziei

NATO a declarat joi că se află „în strânsă legătură cu autorităţile poloneze în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al Poloniei” de către, cel mai probabil, o rachetă rusă de tip Kh-101, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a spus că nu există motive să se creadă că Polonia a fost ţinta vizată de această armă a Rusiei, relatează The Guardian.

"Ca răspuns la o rachetă rusă, de un tip încă necunoscut, care a pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-a prăbuşit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopţii –, NATO şi Polonia şi-au activat sistemele de apărare aeriană şi terestră", a declarat purtătorul de cuvânt al Cartierului General Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO, colonelul Martin O’Donnell.

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"Au fost mobilizate două avioane de vânătoare NATO, care erau avioane poloneze F-16, un avion de realimentare Airbus A330 al Unităţii Multinaţionale Multifuncţionale de Transport şi Realimentare a NATO, un avion polonez Saab 340 de avertizare timpurie aeriană (AEW) şi un elicopter polonez Mi-24”, a detaliat purtătorul de cuvânt al NATO.

"NATO se află în strânsă legătură cu autorităţile poloneze în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al Poloniei. Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a discutat astăzi (joi - n.r.) cu şeful Apărării din Polonia, generalul Wiesław Kukuła, despre reacţia NATO şi a Poloniei la acest incident, care face în continuare obiectul unei anchete”, a precizat colonelul Martin O’Donnell.

"SACEUR a subliniat că NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a apăra teritoriul NATO”, a transmis în final purtătorul de cuvânt.

Tusk: "Nu există motive să credem că Polonia a fost ţinta vizată de această rachetă"

Premierul polonez Donald Tusk s-a dus, joi, la locul incidentului, şi a declarat presei că două rachete au încălcat, de fapt, spaţiul aerian polonez în timpul nopţii, dar a precizat că cealaltă rachetă a revenit rapid în spaţiul aerian al Ucrainei. Ulterior, ministrul apărării Mariusz Kosiniak-Kamysz a precizat că doar o singură rachetă a pătruns în spaţiul aerian polonez.

Tusk a confirmat, de asemenea, că primele indicii sugerează că racheta care s-a prăbuşit într-o zonă rurală din Polonia este o rachetă de croazieră rusă Kh-101, aşa cum s-a anunţat anterior.

El a subliniat însă că "nu există motive să se creadă că Polonia a fost ţinta vizată de această rachetă".

De asemenea, el a dat asigurări că forţele aeriene poloneze erau pregătite să doboare racheta în cazul în care aceasta ar fi ameninţat o zonă locuită.

Tusk a anunţat, de asemenea, că Statele Unite sunt interesate să se alăture anchetei privind incidentul. Anterior, şi Ucraina îşi declarase această dorinţă, potrivit procurorului din Lublin.

Autorităţile poloneze au demarat o anchetă în urma incidentului din cursul nopţii de miercuri spre joi. Explozia provocată de impact a lăsat un crater de aproximativ 10 metri lăţime în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, situat în estul ţării, la aproximativ 80 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Nu au fost raportate victime sau pagube, deoarece obiectul a căzut într-o zonă nelocuită.

Joi dimineaţă, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat într-o postare pe X că "o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând spaţiul aerian al NATO".

Ministrul polonez al afacerilor externe, Radosław Sikorski, a comentat, de asemenea, incidentul, scriind pe X: "Pentru a preveni dezinformarea lui Putin, vă rugăm să citiţi: rachetele Kh-101 sunt utilizate exclusiv de forţele aeriene strategice ale Rusiei”.

Racheta Kh-101, despre care se suspectează că ar fi căzut pe câmpul de lângă Tarnawa-Kolonia, este o rachetă de croazieră strategică rusă lansată de bombardiere. Racheta, folosită de Rusia în atacuri împotriva infrastructurii critice ucrainene, are o rază de acţiune de peste 4.000 de kilometri şi încorporează caracteristici de proiectare menite să-i reducă vizibilitatea pentru sistemele de detectare radar, potrivit portalului militar polonez Defence24.

În timpul nopţii, Polonia şi-a mobilizat forţele aeriene pentru a-şi proteja spaţiul aerian, în timp ce Rusia a lansat un atac la scară largă cu rachete şi drone, vizând inclusiv vestul Ucrainei.

Comandamentul Operaţional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spaţiul aerian polonez în jurul orei 3:40 dimineaţa, ora locală, deplasându-se spre vest. „Pentru a-l identifica şi intercepta, un avion de vânătoare F-16 aflat în stare de alertă a fost trimis în zonă”, a precizat Comandamentul. Cu toate acestea, obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând armata să trimită un elicopter către ultima sa poziţie cunoscută. "Echipajul elicopterului a identificat ceea ce se crede a fi locul de impact al obiectului într-o zonă nelocuită din apropierea localităţii Tarnawa-Kolonia", a adăugat acesta.

De la lansarea invaziei ruseşti pe scară largă împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022, spaţiul aerian al Poloniei a fost încălcat de mai multe ori.

În septembrie anul trecut, aproximativ 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, într-un incident considerat una dintre cele mai grave încălcări ale spaţiului aerian al unui stat membru NATO din ultimele decenii.

În noiembrie 2022, o rachetă a căzut asupra satului Przewodów din provincia Lubelskie din est, aproape de graniţa cu Ucraina, provocând moartea a două persoane. Experţii polonezi au concluzionat ulterior că a fost vorba de o rachetă a apărării aeriene ucrainene, lansată ca răspuns la un atac rus, care a deviat de la traiectorie.

În decembrie acelaşi an, o rachetă rusă de tip Kh-55 a căzut, de asemenea, într-o pădure din apropierea oraşului Bydgoszcz, în nordul Poloniei. Informaţia privind descoperirea resturilor rachetei a fost făcută publică abia în aprilie 2023.

Au existat, de asemenea, mai multe cazuri în care un obiect a pătruns în spaţiul aerian polonez în apropierea frontierei cu Ucraina pentru o perioadă de câteva secunde, pentru ca apoi să părăsească zona.