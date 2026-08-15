Ce sunt "pietrele foamei", scoase la iveală de seceta din Europa. Mesajele ascunse în albiile râurilor

Seceta care afectează în această vară mai multe zone din Europa scoate la suprafață vestigii ascunse de zeci sau chiar sute de ani. Printre cele mai neobișnuite sunt așa-numitele "pietre ale foamei".

Seceta prelungită a scăzut atât de mult nivelul Elbei, încât la Decin a ieșit la iveală "piatra foamei", un reper hidrologic vechi de secole, pe care sunt gravate date începând din 1616 și mesajul în germană "Dacă mă vezi, plângi". - Profimedia Images

Una dintre cele mai cunoscute astfel de pietre se află în râul Elba, în apropiere de orașul Decin, în Cehia, aproape de granița cu Germania. Pe piatra devenită celebră în urmă cu mai bine de un secol poate fi citit mesajul în limba germană "Wenn du mich siehst, dann weine", adică "Dacă mă vezi, plângi".

De ce se numesc "pietrele foamei"

Numele acestor pietre vine tocmai de la legătura lor cu perioadele de secetă severă. Atunci când râurile scădeau foarte mult, oamenii marcau pe stâncile din albie nivelul apei și, uneori, gravau anul în care se producea fenomenul.

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Astfel de pietre au fost descoperite în special pe râuri precum Elba, Dunărea sau Rinul. Unele păstrează inscripții și date care merg înapoi câteva secole, inclusiv anii 1616, 1746 și 1842.

Pentru comunitățile care trăiau în apropierea râurilor, un nivel extrem de scăzut al apei nu era doar o problemă de mediu. Era un semn că urmau vremuri grele, scrie Deutsche Welle.

Bărcile încărcate cu lemn, cereale și alte mărfuri nu mai puteau naviga pe porțiunile puțin adânci ale râurilor, iar transportul și comerțul erau grav afectate. În perioadele de secetă puternică, recoltele puteau fi compromise, prețurile alimentelor creșteau, iar lipsa hranei devenea o amenințare reală. De aici și denumirea de pietre ale foamei.

"Dacă mă vezi, plângi"

Cercetările moderne au arătat însă că aceste pietre nu erau doar monumente care aminteau de anii grei. Multe dintre marcajele de pe pietrele din Elba corespund unor perioade în care documentele istorice confirmă niveluri extrem de scăzute ale apei. Practic, oamenii din trecut foloseau aceste pietre pentru a ține evidența secetelor și a nivelului râului.

Piatra din apropiere de Decin a devenit celebră în 1904, când o secetă severă a făcut-o vizibilă. Mesajul "Dacă mă vezi, plângi" a fost gravat atunci de un localnic pe nume F. Mayer. Data de 18 iulie 1904 și numele lui Mayer au fost, de asemenea, gravate pe piatră.

Mesajul nu era însă primul semn lăsat acolo. Cercetătorii au identificat marcaje care indică secete din secolele anterioare, ceea ce arată că piatra avea deja o istorie îndelungată înainte de a deveni cunoscută în întreaga regiune.

Bizara atracţie turistică din Decin

În 1904, localnicii și turiștii au venit în număr mare să vadă piatra. Ziarele vremii scriau că grupuri de oameni se adunau zi de zi în jurul ei, iar piatra a ajuns inclusiv pe cărți poștale.

Ironia este că aceeași secetă care a făcut-o celebră a pus-o și în pericol. Autoritățile intenționau să îndepărteze pietrele și alte obstacole din albia Elbei pentru a îmbunătăți navigația, iar piatra risca să fie scoasă din râu.

A fost salvată după intervenția unei cooperative locale a barcagiilor, care a cerut autorităților să o păstreze. Lucrările au fost în cele din urmă adaptate pentru ca piatra să rămână pe loc.

Piatra a continuat să fie actualizată și în deceniile următoare. În timpul unei alte secete, în 1911, celebra inscripție ar fi fost gravată din nou, mai adânc, iar în 1938 a fost adăugat și un mesaj în limba cehă.