După aproape doi ani, Luigi Mangione și-a recunoscut vina în fața unui judecător: el l-a ucis pe Brian Thompson, directorul general al unei companii de asigurări de sănătate. Totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict cu un întreg sistem, nu cu persoana pe care a ucis-o. Chiar dacă și-a recunoscut vina, acest lucru nu înseamnă că va scăpa de închisoarea pe viață.

Cu lanţuri la picioare, dar fără cătuşe, îmbrăcat în uniforma bej de deţinut, Luigi Mangione a recunoscut totul în faţa tribunalului federal din Manhattan. Într-o singură frază, tânărul de 28 de ani a pledat vinovat pentru acuzaţiile de hărţuire în cazul asasinării lui Brian Thompson, CEO-ul uneia dintre cele mai mari companii de asigurări de sănătate din Statele Untite.

„În dimineața zilei de 4 decembrie 2024, l-am împușcat pe domnul Thompson în Manhattan, iar acesta a murit. Știam că ceea ce făceam era ilegal“. Este declaraţia lui Luigi Mangione în faţa instanţei.

Mangione a spus că, după ani de dureri de spate și conflicte cu sistemul de asigurări medicale, a aflat despre conferința UnitedHealthcare din acea lună şi şi-a pus la cale planul. S-a dat drept investitor pentru a obține informații despre eveniment şi astfel, pentru a-l putea găsi pe Thompson. Tânărul a folosit o imprimantă 3D pentru a fabrica arma.

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Ce pedeapsă riscă

"La fel ca miile de oameni care ne-au contactat pentru a-și împărtăși propriile experiențe, el a crezut că sistemul l-a dezamăgit și i-a distrus viața", a declarat Karen Friedman Agnifilo, avocata lui Luigi Mangione.

"Cred că Mangione a pledat vinovat pentru că nu avea prea multe opțiuni bune", a declarat Cheryl Bader, profesor facultatea de drept.

Recunoașterea vinovăției ar putea avea un impact major asupra procesului statal.

"Există o decizie strategică legată de principiul double jeopardy. Apărarea va susține că este, în esență, același incident. Vorbim despre uciderea lui Brian Thompson, o singură persoană, un singur incident", mai spune Cheryl Bader, profesor facultatea de drept.

Procurorii susțin însă că cele două cazuri sunt distincte și că principiul nu se aplică. În cazul statului New York, Mangione a pledat nevinovat pentru opt capete de acuzare, inclusiv crimă.

Luigi Mangione a devenit o figură idolatrizată pe reţelele sociale. Americanii au început să își exprime public frustrările împotriva sistemului american de asigurări de sănătate și l-au transformat pe Mangione într-un simbol de protest.

"Sunt din vestul Canadei și chiar și acolo, când mă plimb prin cartierul meu, văd autocolante și mașini cu abțibilduri pe care sunt mesaje ce fac aluzie la acest caz", spune un american.

"Și celor care îl idolatrizează pe Luigi Mangione, le spun următoarele Violența nu este o cauză, crima nu este un mesaj, iar un criminal cu siguranță nu este un erou", a declarat Jessica Tisch, comisar de poliție din New York.

Luigi Mangione riscă în continuare să fie condamnat la închisoare pe viață. Sentinţa este stabilită pentru data de 18 decembrie.